Студенты ИГУ взойдут на Эльбрус

Иркутск, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Студенческая экспедиция ИГУ планирует в августе 2018 года в честь 100-летия вуза установить флаг университета на горе Эльбрус.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, в основной состав экспедиции войдут лишь четыре человека, плюс предполагается наличие двух запасных участников. Для того чтобы попасть в список избранных, студентам требуется выдержать конкурс, состоящий из пяти этапов.

– Мероприятие серьезное, конкурсный отбор также будет серьезным, но попробовать может каждый! В планах – полуторамесячный этап активной подготовки участников экспедиции. Ребята будут бегать кроссы и ходить в походы, что поможет не только подтянуть физическую форму, но и стать сплоченной и дружной командой. А ведь команда – это залог не только успешного восхождения и водружения флага ИГУ на вершине. Участники экспедиции впишут свои имена в книгу великой истории великого университета, – сказал заместитель начальника управления социальной и внеучебной работы ИГУ Дмитрий Абрамович.

Первый этап – мотивационный, в его рамках участники представят эссе на тему «Почему я хочу на Эльбрус» (25 апреля – 15 мая). После этого предстоит тренировочный этап – спортивные занятия и зачетные походы (15 мая – 30 июля), после которых студенты должны сдать нормы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (13 мая – 30 июня). Затем – медосмотр (1 июня – 10 июля). И завершится все определением основного состава и запасных участников экспедиции (до 15 июля).

Кстати, к юбилею университета флаг ИГУ также будет установлен на одной из горных вершин Саянского хребта, памятный знак ИГУ появится и на Международной космической станции. Ранее, в 2013 году в честь 95-летия флаг вуза был поднят на горе Килиманджаро в рамках первой астрономической экспедиции ИГУ в Африку.