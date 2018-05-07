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07.05.2018

Студентки ИГУ поддержали благотворительную акцию «Праздник Белого цветка»

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Словом и делом студентки факультета сервиса и рекламы ИГУ поддержали благотворительную акцию «Праздник Белого цветка», вырученные средства от которой пойдут на ремонт здания Иркутского центра абилитации.

Акцию в апреле этого года провел фонд «Наследие иркутских меценатов» в рамках проекта «Особые дети рядом». На этот раз она проходила в офисах крупных иркутских компаний. Суть ее заключалась в том, что в офисы-участники акции доставлялись белые розы, которые приобретали сотрудники этих компаний в обмен на посильные пожертвования. Помощь в реализации этого благого дела и оказали студентки второго курса направления «Реклама и связи с общественностью» факультета сервиса и рекламы ИГУ Елена Симонова, Юлия Белинская, Виктория Меркушева, Елизавета Попова, Лидия Олигова.

– Я будущий специалист по рекламе и связям с общественностью. В своей профессиональной деятельности, думаю, еще не раз столкнусь с организацией мероприятий, в том числе подобных прошедшей благотворительной акции. Поэтому участие в ней – это дополнительная возможность посмотреть изнутри на все это дело, попробовать себя на практике, – отметила волонтер акции, студентка ИГУ Елена Симонова.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, после подсчета результатов оказалось, что в этом году фонд собрал 370 тысяч рублей – за три года проведения акции это самая большая сумма. По словам организаторов, увеличение пожертвований связано с изменением мест проведения акции – из цветочных бутиков в офисы крупных компаний.

– Есть люди, не безразличные к проблемам, о которых мы говорим. Такое соучастие, сопереживание, которое показали участники акции, порождают внутри некое теплое чувство – чувство благодарности и всеобъемлющей любви, – поделилась впечатлениями волонтер акции, студентка ИГУ Елизавета Попова.

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