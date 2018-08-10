У студенческих объединений ИГУ появился талисман – ростовая кукла бабра

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - У студенческих объединений ИГУ появился свой талисман. Им стал геральдический символ Иркутской области, которому дали имя Бабрыч. Талисман будет представлен в виде ростовой куклы.

Как сообщает пресс-служба вуза, победитель был определен в ходе конкурса среди студентов госуниверситета в рамках празднования 100-летия ИГУ и 90-летия первичной профсоюзной организации студентов ИГУ. Творческое состязание проходило с конца мая по июль 2018 года.

Всего на конкурс было представлено 15 эскизов от 13 участников и команды арт-отдела ИГУ. Фантазия студентов не знала границ, среди работ можно было встретить дракона ИГУшу, гепарда Гену, кота-ученого, снежного барса Виктора, ИГУану, Нерпу Нину и других. По итогам работы жюри лучшим был признан макет «Бабрыч» студента третьего курса Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Владислава Швайкина.

– На одной из выездных школ актива мы представляли концепцию студенческого самоуправления ИГУ и отметили, что все объединения работают по принципам открытости, демократичности, взаимопомощи и единства. Решили это подчеркнуть. А учитывая, что у каждого студенческого объединения есть свой логотип, мы поняли, что можно визуализировать единый талисман. К тому же на мероприятиях мы давно используем ростовые куклы. Так и появился открытый конкурс, где принять участие мог любой желающий, – рассказала член жюри, председатель ППОС ИГУ Маргарита Цыганова. – Работы были действительно интересные, некоторые поиграли с названиями, часть участников детально продумали образы талисмана, кто-то совместил совершенно потрясающие детали. Организационный комитет выбрал концепцию Бабрыча, но ему предстоят доработки. Бабрыч – выдуманный персонаж, но в то же время он напоминает о том, что мы из Иркутска. Он соответствует нашим принципам, также обладает рядом характеристик: быстрый, ловкий, хоть и хищник, но в тоже время милый и обладает характером. Всё это символически переносится на команду. У Бабрыча будет своя история, которую только предстоит написать нашим студентам.

Помимо работы организационного комитета, в социальной сети «Вконтакте» прошло голосование на приз зрительских симпатий среди конкурсных эскизов на подарки от профкома студентов ИГУ. Большее количество голосов было отдано за следующие работы:

«Кот-ученый» студентки ИФИЯМ Марганиты Бурбановой;

«Нерпа Нина» студентки биолого-почвенного факультета Галины Арбузовой;

«ИГУана» студентки факультета сервиса и рекламы Анастасии Донской;

«Соболь Юнимар» студентки исторического факультета Екатерины Сорокиной.

Победитель будет награжден денежным призом, но работа еще продолжается – эскиз дорабатывается совместно с автором. Уже 1 сентября 2018 года первокурсников университета встретит ростовая кукла Бабрыч – талисман студенческий объединений ИГУ.