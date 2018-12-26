Учения по пожарной безопасности провели в Юридическом институте ИГУ

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Юридическом институте ИГУ прошли профилактические обучающие мероприятия на тему знакомства с правилами пожарной безопасности – с педагогами и студентами разобрали действия при возникновении пожаров и основные требования, предъявляемые к профессии огнеборца.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, мероприятия организованы молодежным пожарно-спасательным отрядом Иркутска совместно с управлением безопасности вуза. Участниками стали преподаватели, сотрудники и студенты Юридического института.

– Добровольная пожарная команда располагается на территории специализированной пожарной части и проводит информационно-пропагандистскую работу, призванную предотвратить чрезвычайные ситуации до их возникновения, в том числе посредством распространения информации, – сказал инструктор по пожарной безопасности молодежного пожарно-спасательного отряда Вячеслав Хомколов.

Отмечается, что любой желающий в эти дни мог не только получить информационные листовки с правилами пожарной безопасности, но и примерить полный комплект экипировки и спасательного оборудования пожарного: шлем-каску, маску, пожарную куртку, лесной ранцевый огнетушитель и противогаз. Студенты Юридического института ИГУ, особенно юноши, интересовались возможностью вступления в добровольную пожарную дружину, вопросами спасения и оказания помощи при пожаре, а также занятиями пожарно-прикладным спортом, направленного на развитие силы и выносливости.