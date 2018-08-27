В Большом Голоустном встретились студенты и пенсионеры – мероприятия проводил Пединститут ИГУ

Иркутский район, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Большое Голоустное Иркутского района закончилась летняя учебная ознакомительная практика студентов первого курса, обучающихся на кафедре социальной педагогики и психологии Пединститута ИГУ. Одновременно с ними в лагерь заехали слушатели Высшей народной школы – проекта ПИ ИГУ, ориентированного на слушателей пожилого возраста.

О взаимодействии разных поколений, локализованных в одном пространстве, рассказал доцент кафедры социальной педагогики и кафедры журналистики и медиаменеджмента ИГУ Александр Гордин.

Как сообщает пресс-служба вуза, пожилые люди – восемь слушателей Высшей народной школы – проводили для студентов-практикантов мастер-классы: «Школа выживания», «Очумелые ручки: плетение, декупаж и другое», «Варим себе сами», «Шахматы», «Я люблю рисовать», «Ча-ча-ча (бальные танцы)», «Гламурные штучки», «Техника фотосъемки: стоп-кадр!», «Художественное слово», «Ролевые игры». Волонтеры, выступающие в роли тренеров для студентов, тоже по желанию могли посещать эти занятия. Кроме того, для них проводились практические занятия по специальному курсу «Мастерство публициста». Основная цель их была – дать первичные знания и практические навыки по написанию информации, репортажа, интервью и зарисовки, для того чтобы они впоследствии могли более эффективно освещать в различных СМИ общественно-образовательную жизнь Высшей народной школы.

Отличительной чертой практических занятий было сочетание мастер-классов и занятий, которые подготавливали сами студенты для всей группы. И хотя большая часть времени уходила именно на проведение мастер-классов, было все же приятно видеть в одной компании участников «бабушек и дедушек» и «внучек и внучат», которые делились соответственно на отряды.

Студенты подготовили и провели интеллектуальные квесты, спортивные соревнования и театрализованный, спортивно-развлекательный праздник. По вечерам все отряды собирались у костра и пели песни своих поколений на предлагаемые темы: любовь, дружба, Родина.

Особенное значение для объединения двух поколений имели интерактивные игры «Свеча откровения», «Подарок тайному другу» и «Обнимашки», которые обычно активно используются для сплочения коллектива в общероссийских летних лагерях отдыха «Артек», «Орленок» и «Океан».

В вузе отмечают, что некоторые студенты в ходе практики всерьез заинтересовались волонтерской деятельностью, работой художественной студии «Живое слово» и литературного клуба «Родные берега». А это значит, что диалог поколений, начавшийся во время летней ознакомительной педагогической практики на базе Иркутского педагогического института ИГУ между людьми третьего возраста и студентами, скорей всего, продолжится во время нового учебного года.