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09.10.2018

В Ботсаду ИГУ празднуют День корейской письменности

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ 9 октября проходят мероприятия, посвященные одному из основных официальных праздников республики Корея – Дню корейской письменности (хангыля).

Соорганизатором выступает Иркутское отделение Центра корейской культуры. Как сообщает пресс-служба ИГУ, алфавит Хангыль – предмет национальной гордости. Это фонематическое письмо корейского языка, созданное учеными по приказу царя Сечжона Великого в 1446 году. Современное название хангылю было дано в 1913 году, с древнекорейского языка «хангыль» можно перевести как «великая письменность».

– Мероприятия, которые проходят у нас, будут интересны в первую очередь тем, кто увлекается корейской культурой. И, конечно, мы будем ждать тех, кто только хочет с ней познакомиться, – сказала заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых.

В программе праздника планируется экскурсия по корейскому саду, открытому в Ботаническом саду ИГУ в 2017 году при поддержке Генерального консульства Республики Корея в Иркутске. Также выступят творческие коллективы корейского центра «Окно в Корею» Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ, центра корейского языка Международного института экономики и лингвистики ИГУ, пройдет мастер-класс по изготовлению корейских роллов и другие мероприятия.

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