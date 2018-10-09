В Ботсаду ИГУ прошли мероприятия ко Дню корейской письменности

Иркутск, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), – В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета вчера, 9 октября, прошли мероприятия, посвященные Дню корейской письменности (хангыля).

Как сообщает пресс-служба ИГУ, соорганизатором выступило Иркутское отделение Центра корейской культуры.

Алфавит Хангыль, которому посвящен праздник, – предмет национальной гордости корейского народа. Это фонематическое письмо, созданное учеными по приказу царя Сечжона Великого в 1446 году. Современное название хангылю было дано в 1913 году, с древнекорейского языка «хангыль» можно перевести как «великая письменность».

День корейской письменности в Ботаническом саду ИГУ прошел не случайно. В прошлом году здесь был открыт первый в России корейский сад, олицетворяющий духовность и традиции нации (по проекту иркутского ландшафтного дизайнера Алексея Пономарева, поддержке генерального консульства республики Корея в Иркутске и мэрии города-побратима Каннына). В саду, занимающем площадь 1300 квадратных метров, высажены растения, родиной которых является Корея, Дальний Восток и север Китая. Специфика сада проявляется также в архитектуре, выполненной в традиционном для Кореи стиле.

В празднике в Ботаническом саду приняли участие студенты Иркутского и Байкальского государственных университетов, изучающие корейский язык, представители консульства республики Корея в Иркутске, Иркутского отделения Центра корейской культуры, а также иркутяне, интересующиеся корейской культурой.

Праздник открыл и. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. Он отметил уникальность письменности, подтвержденную включением хангыля в список мирового наследия ЮНЕСКО, и величие корейского народа, создавшего его.

– Праздник письменности, который отмечают в Корее на государственном уровне и к которому сегодня присоединились мы, весьма наглядно показывает, что стремление к грамотности, образованию и науке позволяет развиться и нации, и народам, и странам в целом, – сказал Игорь Бычков.

Аплодисментами встретили студенты слова главы ИГУ о выходном дне для тех, кто изучает корейский язык в университете. Конечно, это было сказано не всерьез, но молодые люди по достоинству оценили шутливое высказывание первого лица вуза.

Также, на открытии праздника выступили другие официальные лица: консул республики Корея в Иркутске Чжон Мин Сок, заместитель начальника управления культуры, туризма и молоденой политики комитета по социальной политике и культуре Иркутска Антон Чернышов, руководитель иркутской региональной общественной организации «Центр корейской культуры» Тен Ен Ил и заместитель Мун Сам Сун.

После торжественного открытия праздник продолжился на территории корейского уголка природы Ботанического сада ИГУ. Перед присутствующими с творческими номерами выступили студенты Центра корейского языка Международного института экономики и лингвистики (МИЭЛ) ИГУ и корейского центра «Окно в Корею» Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации (ИФИЯМ) ИГУ, студенты из Кореи, обучающиеся на подготовительном факультете МИЭЛ ИГУ, а также коллектив Центра корейской культуры (Иркутск) «Ариранг». В рамках праздника мастер-класс по приготовлению традиционного корейского блюда кимпаб (корейские роллы) провела заместитель руководителя Центра корейской культуры Мун Сам Сун.