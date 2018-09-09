В Госдуме начинается московская неделя Иркутского государственного университета

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 10 сентября, начинается московская неделя Иркутского государственного университета, в рамках которой в Государственной Думе Российской Федерации пройдут два мероприятия, значимых не только для ИГУ, но и для всего региона. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Так, с 10 сентября в Госдуме будет экспонироваться выставка «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». На ней будет представлена информация об ИГУ как о крупном образовательном комплексе и ведущем научном центре байкальского региона. Депутаты Госдумы узнают о наиболее значимых эпизодах в истории университета, в том числе о событиях, являющихся частью важных исторических моментов страны. Также выставка познакомит посетителей с достижениями ведущего технического вуза Прибайкалья –Иркутского национального исследовательского технического университета.

Напомним, экспонироваться выставка начинает сегодня. Завтра, 11 сентября, пройдет торжественное открытие, закрытие – 14 сентября. Проведение выставки направлено на привлечение внимания к теме 100-летия высшего образования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также к научным достижениям ученых и преподавателей Иркутского государственного университета, их вкладу в развитие Прибайкальского региона и России.

Инициировавший проведение выставки депутат Государственной Думы Сергей Тен отметил, что это «хорошая федеральная площадка для обсуждения многих вопросов, связанных с развитием высшего образования и вузовской науки в Иркутской области».

Вторым мероприятием московской недели ИГУ станет круглый стол «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах», проводимый по инициативе комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды и межфракционной региональной группы «Байкал». Пройдет он 13 сентября в рамках выставки иркутского университета также в Госдуме.

Участие в круглом столе примут представители Иркутского государственного университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Иркутского научного центра СО РАН, Правительства Иркутской области, Минобрнауки России и депутаты Госдумы от Байкальского региона. Они обсудят тему создания в Иркутске международного научно-образовательного центра «Байкал», ориентированного на изучение и обучение по экологической направленности, построению «зеленой» экономики, разработке и внедрению ресурсосберегающих технологий, новых материалов, медицинских технологий и т.п. Базовыми учреждениями данного научно-образовательного комплекса предполагаются ИГУ, ИРНИТУ и ИНЦ СО РАН.

– Уверен, что круглый стол станет хорошей дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов создания международного научно-образовательного центра «Байкал». Данная тема чрезвычайно актуальна не только для всего научного и образовательного сообщества Иркутской области, но и для всего региона, а в глобальном смысле, в свете Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и для всей страны, – отметил глава ИГУ Игорь Бычков.

По итогам круглого стола будет принята резолюция с конкретными решениями и рекомендациями участников.