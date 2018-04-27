В ИФИЯМ ИГУ прошел областной фестиваль «Весенние праздники в Германии»

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Областной фестиваль «Весенние праздники в Германии» прошел 20 апреля на площадке Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации Иркутского государственного университета. Организатором выступила кафедра романо-германской филологии ИФИЯМ ИГУ.

Как сообщает пресс-служба вуза, фестиваль пользовался довольно высокой популярностью. Так, в нем приняли участие более 150 школьников пятых классов из школ и лицеев Иркутской области. Они только в этом учебном году начали изучение немецкого языка как второго иностранного, тем не менее, все они на сцене актового зала ИФИЯМ ИГУ выступали на немецком языке.

– Ребята подготовили свои выступления по четырем номинациям: они пели песни, читали стихотворения, у них была театральная постановка, а также наши участники представили свои творческие работы, подготовленные своими руками, – отметила доцент кафедры романо-германской филологии ИФИЯМ ИГУ Татьяна Панина.

Областной фестиваль «Весенние праздники в Германии» прошел в рамках проекта «Немецкий – первый второй иностранный». Напомним, в начале 2017 года ИГУ был выбран ресурсным центром по реализации в Иркутской области этого проекта. Функциональной основой стала кафедра романо-германской филологии ИФИЯМ ИГУ. Проект предложен и разработан Немецким культурным центром им. Гете при Посольстве Германии в Москве (Гете-Институт) совместно с образовательными учреждениями-партнерами и Межрегиональной ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка.