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15.05.2018

В ИГУ обсудили актуальные проблемы сохранения исторической памяти

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте социальных наук ИГУ 8 мая прошла четвертая региональная дискуссионная площадка «Традиции победы: сохранение и актуализация исторической памяти молодежи». Ее участники обсудили актуальные проблемы сохранения исторической памяти в молодежной среде, формирование культуры патриотизма среди студенческой молодежи.

Инициатором дискуссионной площадки выступает социологическая лаборатория региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ. Мероприятие прошло с участием комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области в рамках мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба ИГУ, готовясь к выступлениям, участники провели большую предварительную работу: интервьюировали участников ВОВ, их потомков и экспертов, анализировали архивные материалы и документальные источники по состоянию Иркутской области в годы войны, делали контент-анализ текстов песен военных лет и т.д. Фактически, в ходе мероприятия была отражена летопись всех сфер социальной жизни в этот исторический период.

Среди представленных докладов особо отмечены:

  • совместный исследовательский проект «Иркутская область в годы Великой Отечественной войны»;
  • исследовательский проект «Карта памятных мест в Иркутске, посвященных Великой Отечественной войне»;
  • работа «Роль фотографии времен Великой Отечественной войны в сохранении исторической памяти»;
  • исследовательский проект «Развитие творческого (музыкального и художественного) образования в Иркутской области в годы Великой Отечественной войны»;
  • работа «Судьбы детей – бывших узников концлагерей в годы Великой Отечественной войны (на примере Иркутской области)»;
  • работа «Жизнь университета в годы Великой Отечественной войны».

В ходе работы дискуссионной площадки прозвучали стихи Надежды Охрименко «Фронтовая медсестра», стихи Константина Симонова «Помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», песня «Месяц май» и другие. Также на дискуссионной площадке были представлены жизнеописания и подвиги фронтовиков и тружеников тыла в годы Великой Отечественной Войны, полученных с использованием биографического метода.

Всего в дискуссионной площадке приняли участие более 50 человек. Им всем была предоставлена возможность поделиться своими семейными историями и прикоснуться к исторической памяти.

– В условиях нарастания в современном мире угроз и вызовов имеет огромное значение сохранение и актуализация исторической памяти населения России, особенно молодежи. Особое значение приобретает выработка новых методов и стратегий борьбы с фальсификациями истории Второй мировой войны. В связи с этим возрастает роль институтов образования и культуры. К науке и высшей школе предъявляются более высокие требования в анализе и интерпретации событий как военных и послевоенных лет, так и событий настоящего времени. Отдельным направлением в изучении смыслов и значений Победы в Великой Отечественной войне является социологический анализ и социологическая интерпретация явлений и процессов разных эпох. Именно поэтому мы продолжаем курс на проведение научно-публичных мероприятий среди студенческой молодежи региона с опорой на социологические исследования, – резюмировала при подведении итогов заместитель председателя комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИСН ИГУ Татьяна Грабельных.

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