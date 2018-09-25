В ИГУ организовали «зеленую» акцию к юбилею университета

Иркутск, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - «Сто деревьев к столетию университета» — такое название получила акция, прошедшая 22 сентября в центре Иркутска. В ее рамках облагорожена территория вокруг Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ – высажены деревья и кустарники.

Инициаторами и участниками акции стали преподаватели, студенты и выпускники факультета филологии и журналистики разных лет.

Как сообщает пресс-служба вуза, идея о посадке саженцев вдоль института возникла в момент проработки решения о капитальном ремонте его фасада. Кстати, строительные работы фактически закончены и презентация городу восстановленного архитектурного облика здания состоится в ближайшее время.

Между тем, по первоначальному замыслу предполагалось высадить вишневый сад, название которого, по словам директора ИФИЯМ ИГУ Марины Ташлыковой, будет вызывать литературные ассоциации. Однако со временем идея претерпела некоторые изменения. В результате, как сказала директор института, «по совету дендрологов были выбраны саженцы, которым будет комфортно жить в этом пространстве, учитывая состав почвы, освещенность, антропогенную нагрузку».

Таким образом, 22 сентября на пяти участках, расположенных вокруг ИФИЯМ ИГУ, участники акции высадили ели, кусты можжевельника, барбариса, лещины, спиреи. При этом вишни все-таки не были забыты — на самом защищенном и освещенном участке посажены два ее сорта, а также сакура, миндаль и абрикос.

Поддержку акции «Сто деревьев к столетию университета» оказало ООО «Иркутская нефтяная компания».

Кстати, в этот же день, но на другой стороне Ангары, проходила аналогичная акция к столетию вуза – саженцы рябины возле своего учебного корпуса высадили студенты и преподаватели Юридического института ИГУ. А ранее, в мае этого года, представители классического университета стали участниками масштабного экологического мероприятия – акции «Посади дерево на Байкале». Тогда десант вуза, состоящий из студентов, преподавателей и представителей ректората, высадил около 6000 сеянцев сосны недалеко от села Малое Голоустное Иркутского района.