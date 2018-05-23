В ИГУ подвели итоги конкурса стендов к столетию вуза

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Подведены итоги конкурса стендов, проведенного в Иркутском государственном университете и приуроченного к 100-летию вуза.

Как сообщает пресс-служба госуниверситета, лучшей разработкой стал макет, который предложил студент третьего курса Института математики, экономики и информатики ИГУ Александр Теленков.

Напомним, конкурс стендов был объявлен в ИГУ в конце марта этого года. По условиям участникам предлагалось разработать и представить на рассмотрение макеты стендов, которые будут размещены в институтах и на факультетах университета. При этом на стендах обязательны к размещению следующие информационные блоки: название факультета/института, символика 100-летия Иркутского государственного университета, историческая справка о факультете/институте, информация об известных выпускниках факультета/института, доска почета, значимые научные достижения сотрудников и студентов факультета/института.

Всего на конкурс было подано 12 проектов. Из них четыре представили студенты факультета сервиса и рекламы, три – студенты Института математики, экономики и информатики. При этом еще одна работа выполнена в соавторстве студентами этих двух учебных подразделений. Авторами остальных проектов стали студенты других факультетов и институтов. Отметим, что пятерых разработчиков стендов объединяет еще и одно место работы – арт-отдел профкома студентов ИГУ. Кроме того, после окончания сроков подачи поступило еще три проекта.

Из всех проектов работа Александра Теленкова, по мнению жюри, оказалась наиболее полно отвечающей всем заявленным критериям.

– Мне хотелось сделать нескучный стенд. Конечно, я придерживался технического задания, но при этом позаимствовал у логотипа 100-летия ИГУ цветовую гамму и привнес анархическую вольницу дизайнерского стиля Мемфис – это полоски и прочие элементы, – сказал Александр Теленков.

В ближайшее время победитель конкурса получит положенный денежный приз. Свой проект он еще будет дорабатывать. Окончательный вид стенды обретут в июне. Тогда же и начнется их установка в корпусах ИГУ.