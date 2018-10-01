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02.10.2018

В ИГУ прошел российско-японский семинар «Японские военнопленные в Сибири»

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшую субботу в Иркутском государственном университете прошел российско-японский семинар «Японские военнопленные в Сибири».

Как сообщает пресс-служба вуза, его участниками стали преподаватели и студенты исторического факультета ИГУ и представители японских вузов: университета Осака, университета Хиросима, университета Кобе, университета экономических наук в городе Осака, педагогического университета Киото, университета Мусаси.

– В рамках Года Японии в России и Года России в Японии тема японских военнопленных и интернирования 1945-1956 годов в истории русско-японских отношений занимает важное место, поскольку именно этот вопрос долгое время был одним из источников противоречий в отношениях двух государств, – отметил заведующий кафедрой мировой истории и международных отношений ИГУ профессор Сергей Кузнецов.

На семинаре с докладом выступил профессор кафедры японской литературы и истории искусства Университета Хиросимы Такаюки Кавагучи. Он рассказал о судьбе известного в Японии художника, писателя и общественного деятеля Сикоку Горо, который с 1945 по 1948 год находился в Сибири в статусе военнопленного. Профессор Кавагучи в своем выступлении отметил, что, «несмотря на все тяготы послевоенного времени, с которыми приходилось сталкиваться как местным жителям, так и интернированным, Сибирь была местом межкультурного взаимодействия».

Свой доклад представил ученый ИГУ Сергей Кузнецов – крупный специалист в области истории Японии и российско-японских отношений, автор ряда книг и публикаций, посвященных тематике семинара. Он рассказал об особенностях жизни японских военнопленных в Монголии.

Отметим, что лекцию профессора Сергея Кузнецова «Сибирь в известиях японских путешественников, дипломатов журналистов и исследователей» можно будет услышать 27 октября в Научной библиотеке ИГУ в рамках просветительско-образовательного проекта «Научные weekend-ы».

В качестве переводчиков на встрече выступили студенты четвертого курса факультета иностранных языков Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ Юлия Бортневская и Даниил Озеров, которые блестяще справились с поставленными задачами.

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