В ИГУ прошла «Зарница»

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Военно-патриотический конкурс «Зарница» провел Иркутский государственный университет в минувшую субботу на островах Юность и Конный. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Его участниками стали студенческие команды факультетов и институтов ИГУ, а также сборная университета по спортивному ориентированию. Они продемонстрировали хорошую физическую подготовку, владение военно-прикладными видами спорта и умение работать в команде. На открытии участников «Зарницы» напутствовал почетный гость конкурса – председатель Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексей Лысков, а также главный судья соревнований – серебряный призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта Наталья Иванова. Участники прошли несколько этапов «Зарницы»: 1) Этап ГТО. Организацию данного этапа взял на себя спортивный клуб ИГУ «Сибирские медведи» в рамках реализации проекта ИГУ «От студзачета к знаку отличия ГТО». Кроме того, данный этап стал стартовым для последующей сдачи норм ГТО в городском центре тестирования, поэтому в нем мог участвовать любой желающий в зачет любой команды. Участник этапа «Зарницы» Игорь Манданов, студент отделения гуманитарно-эстетического образования Педагогического института: – К сожалению, я не смог принять участие в «Зарнице», но пришел вместе со своими одногруппниками поболеть за родное отделение. А тут оказалось, что можно сделать реальный вклад – сдать нормы ГТО и отдать полученный балл команде нашего отделения. Так я и поступил. Отмечу, что жюри на этапе было доброжелательным, но за этой приветливостью скрывалось суровое и при этом справедливое судейство. По итогам сдачи норм ГТО ответственный за организацию этапа, председатель студенческого клуба ИГУ «Сибирские медведи» Никита Фейткевич отметил, что участники показали высокую физическую подготовленность во всех группах упражнений. Причем практически половина студентов выполнили нормативы, соответствующие золотому значку ГТО. Теперь им предстоит сдать остальные нормы, недостающие до получения значка. 2) Водный этап. Командам преодолевали водное препятствие на резиновой лодке на веслах. Участник команды географического факультета Савелий Соболев: – Для нас это был, по-моему, один из самых сложных и, при этом, самых веселых этапов. Дело в том, что никто из нас раньше за рулем лодки не был. Или как правильно – не плавал в ней. Поэтому у нас возникали трудности, начиная с того – как правильно грести и что сделать, чтобы повернуть. В общем, и сложно, и невероятно смешно. 3) Стрелковый этап (из пневматической винтовки, расстояние 10 метров), включающий сборку-разборку АКМ (автомат Калашникова модернизированный). Организован Иркутским отделением ДОСААФ России. Капитан команды Института математики, экономики и информатики Евгений Белобородов: – До нас этот этап прошли ребята из сборной по спортивному ориентированию, а так как они были нашими основными конкурентами, то и равнялись мы на их результаты. Да что там равнялись! Несмотря на то, что мешал ветер – пристрелялись, да и имеющиеся у некоторых из нас навыки охоты сделали свое дело. В итоге, в стрельбе мы их обошли с большим отрывом. Правда, в сборке-разборке автомата немного уступили. 4) Веревочный этап. Сначала студенты в лесу искали три веревочные станции – переправы различного вида, растянутые между деревьями на высоте от полутора метров от земли, а затем их преодолевали. Участник команды отделения физико-математического, естественнонаучного и технологического образования Педагогического института Зинаида Жданова: – Отмечу высокий уровень организации всего мероприятия и, в частности, честное судейство, что встречается не часто. Все этапы продуманы до мелочей, никаких заминок и накладок. Лично нас особенно порадовал веревочный этап – давно мы так над собой не смеялись. Тем не менее, прошли мы это препятствие без штрафов. Что в итоге? Море положительных эмоций и заряд бодрости, как минимум, на неделю! 5) Альпинистский этап. Кроме того, что это был самый отдаленный этап (командам пришлось бежать до академического моста на острове Конный), он был еще и самый захватывающий. Участники поочередно спускались с лестницы, ведущей на мост, по веревке с использованием альпинистского снаряжения под чутким присмотром опытных инструкторов из секции горного туризма ИГУ. Участник команды исторического факультета Александр Носко: – Просто буря эмоций! Особенно для тех, кто делает это впервые, а таких в нашей команде подавляющее большинство. Признаюсь, в первое мгновение немного страшновато, но когда проходишь до конца и касаешься горизонтальной поверхности… Это просто кураж и восхитительное ощущение того, что испытал себя, попробовал что-то новое и необыденное. В совокупности все это создает незабываемую атмосферу и отличное настроение на весь последующий день. По итогам «Зарницы» тройка призеров была представлена следующими командами: 1 место – Институт математики, экономики и информатики 2 место – Сборная по спортивному ориентированию 3 место – Отделение физико-математического, естественнонаучного и технологического образования Педагогического института. Между тем, команды-участники также распределили почетные места по рейтинговой системе. Каждый факультет/отделение/институт получили баллы за участие команды в «Зарнице», за участие болельщиков в этапе ГТО, а также за участие преподавателей и сотрудников в этапе ГТО. – Отмечу неравнодушное отношение к жизни своих студентов у преподавателей и сотрудников географического факультета и факультета сервиса и рекламы, а также института социальных наук. Они пришли поддержать свои команды и самоотверженно сдали все предложенные нормы ГТО, даже те, которых нет в их возрастной ступени, – сказала организатор «Зарницы», специалист управления социальной и внеучебной работы ИГУ Анна Шевцова. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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