В ИГУ провели конференцию в честь 100-летия ВЛКСМ

Иркутск, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Всероссийская научная конференция с международным участием «Социальный опыт комсомола и его значение для модернизации современной России» прошла 28 сентября в Научной библиотеке имени Распутина Иркутского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Посвящалась конференция 100-летию ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – молодежная общественно-политическая организация). Организаторы конференции: Институт социальных наук ИГУ, Иркутская региональная общественная организация-движение «Ветераны комсомола», Министерство по молодежной политике Иркутской области. В работе конференции приняли участие представители правительства Иркутской области, Законодательного собрания и Общественной палаты региона, политических партий, общественных организаций и объединений, научно-образовательного сообщества, ветераны комсомола, студенты и аспиранты ИГУ, преподаватели и научные сотрудники иркутских вузов, школьники – часовые иркутского Поста №1, бойцы студенческих отрядов, воспитанники военно-патриотических центров. Также участниками конференции стали представители Красноярска, Москвы, Смоленска, Тольятти, Улан-Удэ, Хабаровска, ученые Белоруссии, Казахстана, Сербии и других стран постсоветского пространства. Конференцию открыл губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он отметил, что ВЛКСМ – это уникальное и масштабное явление, «огромная эпоха в жизни нашей страны, наполненная энергией, энтузиазмом, творчеством миллионов молодых людей». В своем выступлении глава региона обратился к молодежи: «старайтесь сделать так, чтобы у вас в жизни было то, чем бы вы гордились в будущем. Старшему поколению есть чем гордиться». Участников приветствовал исполняющий обязанности ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. Он также сказал о комсомоле, как о яркой странице истории российского государства и отметил, что «роль молодежи сегодня не менее важна, чем раньше – любовь к Родине, патриотизм должны стоять на первом месте в работе современных молодежных организаций, задачи которых связаны с развитием страны, ее социальных институтов и сфер». Также прозвучали приветственные слова от председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой, исполняющего обязанности заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталия Барышникова и других официальных лиц. В том числе в рамках открытия конференции выступили консулы-атташе Генерального консульства КНР в Иркутске Лю Пэй и Чжан Юйхан и советник Генерального консульства Монголии в Иркутске Ч. Жаргалсайхан. Работа конференции продолжилась пленарным заседанием. С докладами на нем выступили представители правительства Иркутской области, научно-образовательного сообщества Приангарья и других регионов России, также прозвучал видеодоклад профессора университета Унион – Никола Тесла (Белград, Сербия) Леонаса Толвайшиса. После пленарного заседания конференции продолжилась в секциях: «Исторический опыт комсомола в решении народно-хозяйственных проблем и развитии НТТМ», «Проблемы духовной культуры и идеологии в деятельности ВЛКСМ», «Роль комсомола в решении проблем семьи и детства». В фокусе внимания участников конференции оказался целый комплекс вопросов, требующих широкого обсуждения: значение социального опыта комсомола как социального движения XX века и его роль в современном мире, исторический опыт комсомола в Восточной Сибири, статус молодежи как основного ресурса социального развития государства в разные историческое периоды развития России. Освещались актуальные молодежные практики советского и постсоветского периодов, в том числе с опорой на материалы социологических исследований, проведенных в июле 2018 года социологической лабораторией региональных проблем и инноваций Института социальных наук ИГУ. При подведении итогов конференции директор Института социальных наук ИГУ профессор Владимир Решетников отметил, что комсомол – важнейший феномен воспроизводства советской цивилизации, который отражает основные ее особенности, достоинства и недостатки и который решал несколько крупных задач. В числе таких задач руководитель института назвал, например: оказание помощи в удовлетворении специфических потребностей, особенно потребности в самореализации, использование ресурсов организации для мобилизации молодежи на решение крупных народнохозяйственных задач, решение гуманистических задач образования и воспитания молодых людей и т.д. «Безусловно, комсомол выступил эффективной формой, интеграции и консолидации молодежи для решения общественно значимых проблем», подчеркнул Владимир Решетников. Представитель Оргкомитета конференции, заместитель председателя Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской области, заведующая социологической лабораторией региональных проблем и инноваций ИГУ профессор Татьяна Грабельных отметила высокую заинтересованность участников и гостей этого научного мероприятия тематикой конференции. – Комсомол явился своего рода уникальной опорной площадкой для формирования социального молодежного движения как сферы институционализации молодежи посредством государственной поддержки молодежных инициатив, расширения полей социальной активности и признания значения ее трудового опыта и исторических заслуг. Благодаря механизмам регулирования совместной деятельности ключевых субъектов в тот период и саморегулирования социальной активности в молодежной среде были запущены поступательные изменения, которые и привели к огромным историческим достижениям, – сказала Татьяна Грабельных. По окончании конференции принята резолюция. По материалам работы конференции издан сборник научных трудов. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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