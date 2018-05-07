В ИГУ провели творческую встречу со съёмочной группой фильма «321-я Сибирская»

Иркутск, 7.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии празднования 73-ой годовщины Великой Победы в Юридическом институте Иркутского государственного университета прошла творческая встреча со съемочной группой первого народного фильма «321-я Сибирская», повествующего о подвиге сибиряков, сражавшихся на Сталинградском фронте в 1942-1943 годах. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Автор сценария, режиссер, генеральный продюсер народного фильма «321-я Сибирская» Солбон Лыгденов и пресс-секретарь киностудии MonUla Films Елизавета Андреева рассказали студентам и преподавателям Юридического института об истории проекта, сюжетной линии и прототипах главных героев, о том с какими трудностями и даже судьбоносными совпадениями пришлось столкнуться актерам и участникам съемочной группы при реализации проекта. – В фильме раскрывается сила сибирского характера, которую в наши дни хотят погасить, умолчать, – рассказывает режиссер и автор сценария фильма «321-я Сибирская» Солбон Лыгденов. – Фильм основан на реальных событиях, воспоминаниях наших с вами дедушек и бабушек, а также фронтовых дневниках участников тех страшных военных событий Сталинградской битвы. Я очень долго работал в Москве, участвовал в различных военных картинах и недоумевал, почему о роли сибиряков сказано очень мало. Так появилось идея снять кино о сибирских дивизиях. Мы долго собирали исторический материал, к нам до сих пор поступают сведения по потерям и личному составу Сибирских дивизий, но многое остается засекреченным. Рассказ создателей военной драмы сопровождался демонстрацией самых зрелищных и значимых фрагментов о боевом пути 321-Сибирской стрелковой дивизии. Режиссер Солбон Лыгденов также рассказал, что съемки ведутся более трех лет в разных уголках нашей страны: в городах Волгограде и Свирске, Нукутском районе Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае. В картине принимают участие не только профессиональные актеры, но и обычные люди, не имеющие отношения к миру кино. Не случайно, творческая команда «321-я Сибирская» называет свой фильм народным – помощь в создании кинокартины оказывают неравнодушные люди добровольными пожертвованиями, историческим реквизитом, военной техникой, воспоминаниями и письмами своих дедов-фронтовиков. Актер кинокартины «321-я Сибирская» Петр Хараев, исполнивший одну из главных ролей – капитана Литвинцева, прочитал отрывки из фронтового дневника политрука 83-го минометного дивизиона 321-й Сибирской дивизии Цокто Номтоева. В исполнении иркутского актера Алексея Парфенова прозвучали известные песни «Три дороги» и «Родина-мать», которые станут музыкальным камертоном кинокартины. Студенты Юридического института ИГУ интересовались о том, как проходят исторические съемки, по каким критериям отбираются актеры, а также о возможности принять участие в проекте. Кроме того, на встрече звучали вопросы о работе режиссера в Москве, семье и увлечениях, дальнейших творческих планах, проектах и замыслах, современном российском и зарубежном кинематографе и др. В завершение творческой встречи пресс-секретарь киностудии MonUla Films Елизавета Андреева отметила, что для нее и всех участников съемочной группы фильм стал возможностью отдать дань памяти своим родным и близким, фронтовикам и труженикам тыла, всем, кто защищал Родину. Она также призвала молодое поколение всегда помнить о героизме, доблести и мужестве сибиряков, героев-победителей, благодаря которым мы сегодня живем и строим планы на будущее. Кроме того, в эти праздничные дни в арт-галерее Юридического института ИГУ открылась персональная фотовыставка известного сибирского фотографа Евгения Ракитянского (Байкальск), на которой представлены уникальные фотографии, сделанные во время съемок художественного фильма в Иркутской и Волгоградской областях, Республики Бурятия и Забайкальском крае. Выставка будет радовать преподавателей и студентов института до конца мая. Студенты и преподаватели Юридического института ИГУ поблагодарили Солбона Лыгденова и его творческую команду «321-я Сибирская» за теплую, интересную встречу, пожелали больших успехов, вдохновения и благодарных зрителей. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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