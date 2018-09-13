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14.09.2018

В ИГУ с 20 по 23 сентября проведут Международную вузовскую спартакиаду

Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 20 по 23 сентября в Иркутске пройдет Международная вузовская спартакиада, посвященная 100-летию Иркутского государственного университета. Организатором спортивного мероприятия выступил физкультурно-оздоровительный центр ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Участие в спартакиаде примут команды Байкальского, Бурятского и Иркутского государственных университетов, Иркутского национального исследовательского технического университета, Иркутского государственного университета путей сообщения, Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. К участию приглашены команды Генеральных консульств Республики Кореи, КНР, Монголии и Республики Польша.

Соревнования пройдут по следующим видам спорта: волейбол, стритбол, настольный теннис и шахматы:

  • 20 сентября – стритбол в спортзале Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации,
  • 21 сентября – настольный теннис в спортзале Международного института экономики и лингвистики,
  • 21-22 сентября – волейбол в спортзале Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации,
  • 23 сентября – шахматный турнир на 100 досках, который пройдет в Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации.

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