|Общество
|14.09.2018
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В ИГУ с 20 по 23 сентября проведут Международную вузовскую спартакиаду
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Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - С 20 по 23 сентября в Иркутске пройдет Международная вузовская спартакиада, посвященная 100-летию Иркутского государственного университета. Организатором спортивного мероприятия выступил физкультурно-оздоровительный центр ИГУ, сообщает пресс-служба вуза.
Участие в спартакиаде примут команды Байкальского, Бурятского и Иркутского государственных университетов, Иркутского национального исследовательского технического университета, Иркутского государственного университета путей сообщения, Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. К участию приглашены команды Генеральных консульств Республики Кореи, КНР, Монголии и Республики Польша.
Соревнования пройдут по следующим видам спорта: волейбол, стритбол, настольный теннис и шахматы:
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