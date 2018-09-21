Иркутск, 23.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В ИГУ сформировали праздничную программу к юбилею вуза, который отметят 27 октября 2018 года. Так, сообщает пресс-служба университета, 19 октября состоится праздничный концерт. В этот день студентов Иркутского государственного университета и студентов российских вузов (участников всероссийского образовательного проекта «ПРОлидер», который проводит ИГУ в Иркутске) примет Дворец спорта «Труд». На его сцене с праздничной шоу-программой выступят творческие коллективы и исполнители ИГУ. Причем не только признанные профессионалы, но и любители, прошедшие кастинг. Хедлайнером мероприятия станет известная хип-хоп группа «Каста». Накануне даты, 26 октября, проведут торжественный прием. – За сто лет у Иркутского государственного университета появилось множество вузов-партнеров в стране и по всему миру. Многие из них приедут, чтобы лично поздравить старейший иркутский вуз с юбилеем. Торжественный прием делегаций российских и зарубежных вузов, а также преподавателей, профессоров и приглашенных гостей ИГУ пройдет в Иркутском музыкальном театре имени Загурского, – сообщается в пресс-релизе университета. «Между прошлым и будущим» – так можно назвать памятные мероприятия, которые пройдут 27 октября у административного корпуса ИГУ по улице Карла Маркса, 1. В зеленой зоне с правой стороны от парадного крыльца откроется монумент человеку, с которым связано открытие и первые годы работы университета – вуз увековечит память первого ректора, профессора Моисея Матвеевича Рубинштейна. И здесь же в это же время состоится закладка капсулы времени – послание потомкам от ИГУ должны вскрыть через 50 лет. В вузе отмечают, что одним из первых значимых мероприятий 101-го года жизни университета станет общее собрание членов Ассоциации выпускников ИГУ. Участников мероприятия ждет важное событие – выборы Совета Ассоциации. Окончательное решение о дате, месте и времени первого собрания Ассоциации будет принято чуть позже. Ориентировочно это запланировано на ноябрь-декабрь этого года. Стоит отметить еще несколько крупных мероприятий, которые провел и в которых участвовал, но уже в сентябре, Иркутский государственный университет. Первое из них это, конечно же, Первое сентября – акция «Здравствуй, университет!». В этом году первокурсники ИГУ, а также преподаватели, администрация, попечительский совет университета и приглашенные гости впервые отметили это мероприятие на открытой городской площадке – на площади у памятника Александру Третьему. Мало того, в этом году «Здравствуй, университет!» вышел на региональный уровень – на площади прошел концерт творческих коллективов, посвященный 100-летию высшего образования Восточной Сибири и Дальнего Востока, точкой отсчета которого стало создание ИГУ. Крайне важным не только для университета, но и для региона в целом стали мероприятия, прошедшие в Государственной думе РФ. Здесь в течение недели экспонировалась выставка «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». На ней была представлена информация об ИГУ как о крупном образовательном комплексе и ведущем научном центре байкальского региона. В рамках выставки прошел круглый стол «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах» (по инициативе комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды и межфракционной региональной группы «Байкал»). Участники обсудили возможность создания в Иркутске научно-образовательного центра мирового уровня – одного из 15-ти, которые планируется организовать в России в свете указа президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Парад российского студенчества – еще одно важное мероприятие, старт в Иркутске которому дали 5 сентября в Иркутском государственном университете. 15 сентября тысячная колонна ИГУ объединила первокурсников всех факультетов и институтов вуза в единую команду. В этот день участники парада дали Клятву российского студента и прошли торжественную церемонию посвящения в студенты. После этого их ждал праздничный концерт. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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