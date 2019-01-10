В ИГУ выпустили запись со стихами известного поэта и журналиста Иосифа Уткина

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - На сайте Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ опубликована запись «В ногу с тревожным веком» проекта «Звуковой автограф». В ней звучат стихи известного поэта и журналиста Иосифа Уткина, оставившего заметный след в культурной истории Иркутской области, сообщает пресс-служба вуза.

Первое же стихотворение «Комсомольская песня» читает сам автор. Представляет его известный в Советском Союзе мастер художественного рассказа и телеведущий Ираклий Андронников. В своих словах он указывает о сохранившейся записи 1935 года и отмечает, что в ней «не хватает одного слова: «Мальчишку…». А дальше, сквозь треск эфира, уже идет запись голоса самого Иосифа Уткина: «…шлепнули в Иркутске. Ему семнадцать лет всего...».

Также в передаче звучит фрагмент поэмы «Милое детство» и стихи «Если я не вернусь, дорогая» (читает Александр Берман), песня «Если будешь ранен» (исполняет Нина Исакова). Завершает это погружение в прошлое опять автор, читающий стих «О юности, о нас, об Октябре».

Передача длиной в 14 минут записана в учебной студии «Куранты» факультета филологии и журналистики ИГУ в 2010 году (ведущая — студентка Мария Носова). Использованы материалы иркутского и всесоюзного радио.

Напомним, с весны 2018 года Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ реализует проект «Звуковой автограф», посвященный 100-летию университета. В рамках проекта на сайте института публикуются аудиозаписи, которые передал вузу мэтр иркутской журналистики Игорь Петров, проработавший в университете 42 года.

СПРАВКА:

Иосиф Павлович Уткин (1903-1944) был вольнослушателем Иркутского государственного университета. Стоял у истоков иркутской журналистики советского периода, был одним из ведущих корреспондентов губернской газеты «Власть труда» (впоследствии — «Восточно-Сибирская правда»). По его инициативе и при его активнейшем участии в Иркутской губернии появилась первая советская молодежная газета «Комсомолия», которая впоследствии стала знаменитой «Советской молодежью». Из «Молодежки», в свою очередь, вышли ведущие газеты издательского дома «Номер один».