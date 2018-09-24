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25.09.2018

В ИГУ вышла документальная зарисовка проекта «Звуковой автограф», посвященная рабфаку

Иркутск, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ИФИЯМ ИГУ выпустил очередную документальную зарисовку проекта «Звуковой автограф». В короткой радиопередаче 1970 года звучит голос выпускницы рабфака, открытого при ИГУ в 1920 году, Дарьи Гурцевич.

– Тяжелое наследие досталось молодому советскому государству. В 1914 году число всех общеобразовательных школ было всего 124 тысячи. В них работало 280 тысяч учителей. И неудивительно, что три четверти всего населения было неграмотным. Еще более высокий процент неграмотных был в Восточной Сибири… – сквозь треск и шум радийного эфира хорошо поставленным голосом говорит ведущий.

Длительность опубликованной записи составляет 2 минуты 11 секунд.

– На рабфаке было два отделения с трехлетним сроком обучения: физико-математическое, общественное, экономическое. Преподавателей подобрали с большим стажем. Они искренне стремились как можно больше, как можно лучше передать свои знания рабфаковцам… – говорит ведущий.

Напомним, в конце мая 2018 года Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ начал новый проект, посвященный столетию университета и получивший название «Звуковой автограф». Аудиозаписи вузу передал мэтр иркутской журналистики Игорь Петров, проработавший в университете 42 года. В настоящее время на сайте ИФИЯМ ИГУ опубликовано 11 аудиозаписей.

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