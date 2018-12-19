В Институте социальных наук ИГУ прошел квест «Стоп коррупция»

Иркутск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Институте социальных наук ИГУ состоялся студенческий квест «Стоп коррупция».

Как сообщает пресс-служба вуза, мероприятие провели, чтобы сформировать у студентов антикоррупционное мировоззрение и позитивное отношение к антикоррупционным программам. По словам организаторов, формат квеста позволил студентам передать свое видение этой актуальной проблемы. Студенты сделали это креативно, с большой долей юмора, заинтересованно и неравнодушно.

В квесте участвовали команды направлений подготовки бакалавриата Института социальных наук ИГУ. Они прошли пять интерактивных станций: «Коррупция в истории», «Эрудиция», «Защита плаката», «Закон о коррупции», «Презентация команды».

– Задания каждой станции были направлены на проверку теоретического уровня познаний студентами такого явления, как коррупция. Участники отвечали на вопросы и решали задачи, предусматривающие изучение причин ее возникновения и факторов, способствующих ее развитию. А ряд заданий предполагал практическое применение знаний студентов в потенциальных разноплановых коррупционных ситуациях, – сказала заведующая кафедрой государственного и муниципального управления ИСН ИГУ Ирина Журавлева.

По итогам квеста жюри определило безоговорочного лидера – команду «Небедные родственники» направления «Государственное и муниципальное управление». Кубок победителям вручила начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора и правительства Иркутской области Светлана Юзвак.

Кроме того, наиболее яркие участники квеста, которые смогли показать высокий уровень знаний причин и проявлений коррупции, а также творческий потенциал, были отмечены грамотами. Ирину Бережную, Илью Берланюка, Арину Линейцеву, Александра Перминова и Родиона Шантанова пригласили пройти производственную практику в аппарате губернатора и правительства Иркутской области.

– Это не первое мероприятие, проводимое в Институте социальных наук ИГУ при активной поддержке и участии аппарата регионального правительства. Все эти акции и квесты не только способствуют развитию интереса студентов к активной гражданской деятельности, но и позволяют выявить талантливых, социально-активных, перспективных молодых людей и привлечь их на государственную гражданскую службу в органах власти нашего региона, – сказала Ирина Журавлева.