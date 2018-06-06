В Иркутске издали книгу о горожанах-участниках Отечественной войны 1812 года

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Опубликован третий том серии, посвященной участию жителей Прибайкалья в войнах и конфликтах 19-20 веков. Он повествует о событиях Отечественной войны 1812 года и называется соответственно: «Иркутск и иркутяне в Отечественной войне 1812 г.». Об этом сообщает пресс-служба ИГУ. Авторы и члены редколлегии коллективной монографии – историки Иркутского государственного университета Александр Ануфриев, Дмитрий Люстрицкий, Игорь Чапыгин, Вадим Шахеров, преподаватель ИрГУПС Юрий Петрушин и краевед из Смоленска Надежда Деверилина. – Эта книга – о наших земляках, о сибиряках-иркутянах, о защитниках Родины, обо всех тех, кто более 200 лет назад вынес тяготы войны с Наполеоном и обеспечил победу над врагами Отечества. По нашим данным в Отечественной войне 1812 года участвовало порядка тысячи жителей Иркутской губернии – рекрутов, ополченцев и добровольцев. На протяжении двух веков имена и фамилии героев-иркутян, за редким исключением, были утрачены, их подвиги и ратные дела подзабыты. Проделанная работа позволила вернуть из небытия свыше 50 имен наших земляков – героев той войны. Их заслуги вчера, это наша сила и гордость сегодня, пример подрастающему поколению, – сказал доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ Игорь Чапыгин. Серия монографий, посвященная участию жителей Прибайкалья в войнах и конфликтах 19-20 веков, публикуется в рамках мемориально-исторического проекта «Вернувшийся полк», реализуемого под патронажем Благотворительного фонда «Губерния». Он объединяет усилия науки, общества и бизнеса для восстановления исторических событий, дат и имен, оказавших существенное влияние на историко-культурное развитие Приангарья и государство в целом. Активное участие в проекте принимают историки Иркутского государственного университета. – Для нас важно, чтобы книги не только стали достоянием научной общественности, но и доходили до конкретных читателей – школьников и студентов. Мы хотим, чтобы молодежь знала и понимала историю своего края. Тогда они будут ею гордиться. Сейчас патриотическое воспитание связано в основном с Великой Отечественной войной. Но на ее фронтах сражались сыновья тех, кто в 1914 году стоял под Варшавой, кто лег на берегу озера Нарочь. А это, в свою очередь, внуки тех, кто в 1812 году сражался на Бородинском поле. Эта преемственность, боевые традиции и воспитание показывают, что патриотизм появился не на пустом месте. Патриотизм – это любовь к своей родине, большой и маленькой, умение и желание ее защитить. Считаю, что на это и нацелены наши книги, – отметил доцент кафедры истории России ИГУ Александр Ануфриев. Презентация книги «Иркутск и иркутяне в Отечественной войне 1812 г.» запланирована в Белом доме ко дню Бородинского сражения (август-сентябрь). Отметим, ранее в серии опубликованы книги «Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне» и «Иркутяне в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.)». Они безвозмездно разошлись по библиотекам и школам Иркутской области. Коллектив авторов первых томов (историки ИГУ Александр Ануфриев, Александр Иванов, Сергей Кузнецов, Игорь Чапыгин, а также историк ИрГУПС Юрий Петрушин) удостоен премии губернатора Иркутской области за достижения в области культуры и искусства в номинации «Просветительская деятельность». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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