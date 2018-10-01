В Иркутске на набережной Ангары проходит выставка к 100-летию ИГУ

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - С конца прошлой недели на набережной Ангары в аллеях по обе стороны от памятника Александру Третьему экспонируется выставка «Ученые Иркутского государственного университета для Приангарья», приуроченная к 100-летию ИГУ.

Об этом сообщает пресс-служба вуза.

– С момента основания университета в Иркутске его ученые, профессорско-преподавательский состав работали на благо региона. Они составили гордость и славу Иркутской области и страны в целом. И сегодня коллектив университета решает стоящие перед ним сложнейшие задачи, чутко реагируя на потребности общества. Мы по праву гордимся нашими учеными, их вкладу в развитие региона, совершенными открытиями и перспективными разработками, – сказал и. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков.

Всего в аллеях набережной установлено 18 информационных стендов. Они знакомят иркутян с 65 учеными университета, их краткими биографиями и достижениями. Конечно, это далеко не все люди, кем гордится первое высшее учебное заведение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Тем не менее, эти персоналии дают некоторое представление о том вкладе в развитие региона и страны, который сделали и делают сотрудники Иркутского государственного университета.

Отметим, первыми выставку посетили члены Попечительского и Ученого советов университета, объединенное заседание которых прошло в пятницу в Белом доме.

– Достойная выставка, и я рада, что она наконец-то появилась. Нравится и ее удачное расположение – у Белого дома, что очень символично, ведь именно с него начался Иркутский государственный университет. Теперь на набережной, на фоне реки, где приятно обдувает свежий ветерок, появилось такое место, куда можно прийти и подумать о наших учителях. Я просто счастлива, – сказала декан геологического факультета ИГУ Светлана Примина.

Выставка «Ученые Иркутского государственного университета для Приангарья» будет экспонироваться до середины ноября.