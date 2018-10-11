В Иркутске открылась выставка к столетию ИГУ «Иркутский классический: путь длиною в век»

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), – О первом университете Восточной Сибири и Дальнего Востока, отмечающим свое 100-летие, рассказывает выставка «Иркутский классический: путь длиною в век», которая начала работу 12 октября в выставочном зале Научной библиотеки имени Распутина ИГУ. Как сообщает пресс-служба вуза, на ней представлены материалы по истории Иркутского государственного университета, в том числе, редчайшие – из фондов уникального книгохранилища библиотеки ранее доступные лишь узкому кругу специалистов. – Это наша дань памяти тем, кто стоял у истоков развития Иркутского университета. Мы посвящаем ее ректорам, внесшим свой вклад в развитие университета, ученым, которые в разные годы создавали научные школы во имя торжества университетской науки, всем, кто работает сегодня во имя достойного будущего университета, сохраняя традиции прошлого, – сказал заместитель директора по научной работе и новым технологиям Научной библиотеки имени Распутина ИГУ Ирина Белоус. В торжественном открытии выставки приняли участие студенты университета, преподаватели, руководство ИГУ, а также представители общественности Иркутска. Открывая выставку, первых ее посетителей приветствовал и. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков. Он выразил благодарность составителям выставки и лично директору библиотеки Раисе Подгайченко, а также сказал: – В череде праздничных мероприятий в год 100-летия Иркутского государственного университета эта выставка имеет особое значение. Необычайно важно и очень нужно прикоснуться к ряду исторических документов, увидеть их своими глазами, понять – как в то время принимались решения, какие люди были и что они говорили об университете, какие они ставили задачи и как их решали. Очень символично звучит название выставки «Иркутский классический: путь длиною в век». И, наверное, надо говорить о том, что это лишь часть пути, по которому прошел наш университет. Да, это целый век, но впереди у нас еще много лет – не менее прекрасных и великих, таких, за которые мы с вами еще будем гордиться. В своих словах глава ИГУ также поблагодарил студентов, посетивших открытие выставки. Обращаясь к ним, он сказал о связи поколений, которая будет выражена, например, в капсуле времени. Ее планируется заложить на 50 лет у основания памятника первому ректору ИГУ Моисею Рубинштейну – мероприятия по открытию памятника и закладке капсулы пройдут 27 октября. Эта капсула, как сказал Игорь Бычков, займет свое почетное место в выставке по истории университета, которая, безусловно, пройдет на 150-летие ИГУ. На открытии выставки выступили и другие представители профессорско-преподавательского состава ИГУ. Так, декан исторического факультета Юрий Зуляр подчеркнул исключительность вуза, которая выражается в том, что он единственный в мире университет, созданный в годы гражданской войны на средства общественности и прекрасно существующий и сейчас. – Наши предшественники верили, что университет создается на века и что он принципиально изменит культурную ситуацию и обстановку в дремучей Сибири. Прошел век, и мы с вами присутствуем при рождении исторического феномена – Иркутскому университету 100 лет. Он прошил, пропустил сквозь себя ни одну политическую систему, ни один строй, ни один режим. Поэтому мы должны рассматривать наш университет как определенный памятник и символ культурной и научной мысли Сибири, – сказал Юрий Зуляр. Отметим, что не только библиотека сделала подарок университету и горожанам на 100-летие. Так, корифей иркутской журналистики Владимир Харитонов преподнес Научной библиотеке подарок – энциклопедическое издание «Я сибирской породы», опубликованное малым тиражом всего в 500 экземпляров и выполненное в оригинальной упаковке с надписью из чароита «Иркутская область». В завершение открытия Раиса Подгайченко представила на общее обозрение уникальное издание. Называется эта книга: «Наказъ Императрицы Екатерины Второй, данный комиссии о сочинении проекта новаго уложения». Уникальна она, в первую очередь, своим штемпелем. – При подготовке к выставке мы обнаружили книгу с настоящей печатью, датированной 27 февраля 1914 года. Я могу себе представить как 104 года назад, когда еще не было университета, эти люди сделали печать, написали на ней «Иркутский государственный университет, библиотека», внесли дату и поставили ее на книжку, – сказала Раиса Подгайченко. Эта уникальная книга, дающее ясное представление о том, насколько общественность желала иметь университет в Иркутске, из рук директора библиотеки заняла свое почетное место в экспозиции. Кстати, кроме этого издания выставка знакомит также с другими книгами, которые поступили в фонды библиотеки. Именно о них говорил первый ректор Моисей Рубинштейн в своем отчете первого года «как дороги эти книги, которые получил университет для того, чтобы открыться». Еще однин тематический блок выставки знакомит посетителей с поздравительными адресами, которые вручались университету в день его открытия – это красочно оформленные приветствия, хранящиеся библиотекой уже 100 лет. Здесь же представлены грамоты Временного сибирского правительства, газетная хроника того времени, рассказывающая о подготовке к открытию вуза в Иркутске. Третий блок посвящен развитию университета. Тема раскрывается через деятельность первых лиц вуза – представлено это в документах, книгах, газетных публикациях, рассказывающих о том, что было сделано при том или ином ректоре. Также приводятся их исторические высказывания, в том числе посетители узнают о видении стратегии развития университета нынешним главой ИГУ Игорем Бычковым. В четвертом блоке рассказывается о научных школах и современных научных направлениях. Вниманию предложены труды преподавателей и сотрудников университета, информация о первых профессорах и основателях научных школ, статьи и редкие фотографии. Выставка «Иркутский классический: путь длиною в век» будет экспонироваться в библиотеке до конца 2018 года. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игорь бычков

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