В Иркутске планируют создать научно-практический центр «Креативный город»

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском государственном университете прошла конференция «Креативные индустрии в региональном пространстве социальных услуг и бизнеса», посвященная 100-летию ИГУ и 20-летию Института социальных наук ИГУ.

– Такая конференция – это первое научное мероприятие в регионе, посвященное актуальной тематике, связанной с креативными индустриями, креативной экономикой, креативными городами. На конференции обсуждались философские, культурологические, экономические, социальные, организационно-управленческие аспекты обширной проблематики, связанной с креативными индустриями, – сказал доцент кафедры социальной философии и социологии Института социальных наук ИГУ Николай Деренко.

Как сообщает пресс-служба вуза, по результатам работы конференции принято решение о создании научно-практического центра «Креативный город», который будет содействовать выработке адаптированных к региональной специфике концепций, стратегий, технологий и инструментов реализации креативного потенциала Иркутска и Иркутской области, организаций и личности в современных условиях.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович, первый проректор ИГУ Александр Шмидт, начальник управления культуры администрации Иркутска Виталий Барышников, помощник ректора Виктор Кузеванов.

Также почетными гостями и экспертами круглого стола конференции стали деятели креативной сферы, представители бизнес-структур и бюджетных организаций: меценат, эксперт в области искусства, владелица галереи «Dias» Диана Салацкая, директор Иркутского областного художественного музея имени Сукачева, искусствовед, председатель ИРО ВПО «Союз художников России» Наталья Сысоева, генеральный директор АНО «Корпорация развития туризма Байкальского региона» Марина Рожкова, заместитель директора Иркутского областного художественного колледжа имени Копылова Ираида Федчина, заместитель директора Иркутского областного краеведческого музея по науке Татьяна Пушкина.