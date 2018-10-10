В Иркутске увековечили память об астрономе Николае Черных

Иркутск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске увековечили память известного астронома, открывателя 537 астероидов и двух комет, некоторые из которых носят имена, связанные с Сибирью, Николая Черных. На здании учебного корпуса №13 ИГУ на перекрестке улиц Сухэ-Батора и Желябова, 9 октября установлена мемориальная доска.

Как сообщает пресс-служба вуза, Николай Черных в 1959 году окончил Иркутский педагогический институт (был выделен из Иркутского государственного университета в 1931 году, позднее приобрел статус университета, затем стал академией образования, а в 2014 году опять вернулся в состав ИГУ). С 1961 года работал в Крымской астрофизической обсерватории, руководил группой, которая вела наблюдения малых планет. Лично открыл 537 новых планет, а возглавляемая им группа – более 1200. В рейтинге первооткрывателей малых планет занимал 31-е место (по данным 2014 года). В числе открытых им астероидов есть планета, названная в честь альма-матер – Ирпедина.

В торжественном открытии мемориальной доски приняли участие студенты и преподаватели ИГУ, своими воспоминаниями о Николае Черных поделились его одногруппники, представители общественности города.

Также перед присутствующими выступил директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. Рассказывая о деятельности знаменитого астронома, он упомянул и тот факт, что один из астероидов за номером 6845 Николай Черных назвал в честь матери Сергея Язева – Киры Мансуровой, директора астрономической обсерватории ИГУ в 1972-1988 годах, которая также вела курс астрономии в пединституте.

Надпись на мемориальной доске гласит: «В этом здании в 1954-1959 гг. учился известный астроном, член Международного Астрономического союза, доктор физико-математических наук Черных Николай Степанович».