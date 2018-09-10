В иркутской «Молчановке» открылась фотовыставка «Мир глазами молодежи» ИГУ

Иркутск, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Фотовыставка «Мир глазами молодежи» ИГУ начала экспонироваться в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского. Торжественное открытие в новом комфортном городском пространстве прошло 7 сентября.

Напомним, творческий конкурс «Мир глазами молодежи» в ИГУ проводится 18 лет. За это время он приобрел широкую известность. Так, в 2017 году арт-салон конкурсных работ посетил глава региона Сергей Левченко. В этом году работы финалистов впервые экспонировались в выставочном зале Научной библиотеки имени Валентина Распутина ИГУ. В настоящее время 77 лучших работ проекта размещены в выставочном пространстве на пятом этаже «Молчановки».

– В этих работах присутствует глобальный интерес к жизни, – говорит бессменный организатор конкурса, помощник декана по воспитательной работе географического факультета ИГУ Наталья Романова. – В каждой из них читается восхищение всем, что окружает их авторов. Они ловят уникальные моменты, они пытаются найти необычное в обычном и они делают необычное в обычном – здесь присутствуют работы, сделанные одним моментом, а есть снимки, которые потребовали огромной предварительной постановочной работы. И каждая из таких работ – шедевр!

В вузе отмечают, что отбор и оценка работ конкурса проходит на самом высоком уровне благодаря профессиональному составу жюри, а это члены Союзов фотохудожников России – Марина Свинина и Игорь Сирохин, являющийся также председателем Иркутского фотографического общества, член Ассоциации искусствоведов России, заведующая отделом скульптуры Иркутского областного художественного музея Алена Кабунова.

– Посмотрите, как по-разному воспринимают окружающий мир студенты Иркутского государственного университета и как точно они передают это свое осознание с помощью фотографий. Конкурс «Мир глазами молодежи» позволяет им раскрыть всю творческую глубину своей души и дает возможность нам, зрителям, увидеть весь широчайший диапазон студенческой натуры, – сказал начальник управления социальной и внеучебной работы ИГУ Александр Манзула.

Выставка в Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского будет экспонироваться до 31 октября 2018 года.