В Москве состоялось торжественное открытие выставки ИГУ

Москва, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Москве, в Государственной Думе Российской Федерации вчера, 11 сентября, состоялось торжественное открытие выставки «Иркутский государственный университет: 100 лет высшему образованию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке». Как сообщает пресс-служба вуза, в церемонии открытия приняли участие члены фракций и комитетов Госдумы, члены Совета Федерации, представители министерства природных ресурсов и экологии, министерства науки и высшего образования, федеральных и региональных органов исполнительной власти, выпускники Иркутского государственного университета. Торжественную церемонию открыл депутат ГД РФ Сергей Тен, инициировавший проведение в стенах Государственной Думы мероприятий, посвященных 100-летию ИГУ. Обращаясь к присутствующим, он рассказал о высшем образовании и вузовской науке в Приангарье в рамках развития Иркутского государственного университета. Также Сергей Тен сказал о круглом столе «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах», проводимом в рамках выставки по инициативе комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды и межфракционной региональной группы «Байкал»: – Мы также будем обсуждать указ президента в части создания в России 15-ти международных научно-образовательных центров, возможность организации одного из них в Иркутской области на базе, в том числе, Иркутского государственного университета. Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям ГД РФ Николай Николаев отметил вековую преданность Иркутского государственного университета делу науки и образования и подчеркнул важность научных экспертиз законотворческих инициатив в сфере природопользования, которые проводит ИГУ: – Нужно добиться того, чтобы любой законопроект, который обсуждается в Государственной Думе, проходил не только общественное обсуждение, но, в том числе, и научную экспертизу. Только тогда мы добьемся действительно качественного законотворческого процесса. Обратите внимание, какую роль играет образование и наука в послании президента Федеральному Собранию в его майском указе. Нам предстоит достигнуть очень серьезных целей и войти в десятку ведущих стран по качеству образования. Уверен, что Иркутский государственный университет сыграет существенную роль в достижении этой цели. Председатель комитета по образованию и науке ГД РФ Вячеслав Никонов сказал о достойном уровне образования и науки в России, отметил высокие позиции существующего в Иркутске научного и образовательного кластера, что позволяет говорить о динамичном развитии области. Говоря о проходящей выставке, он отметил необычную историю открытия Иркутского государственного университета: – Уникально, что в 1918-м году, в разгар гражданской войны, и большевики, и белогвардейцы понимали, что значит высшее образование в Сибири и для Сибири. Сегодня, спустя 100 лет, мы со своей стороны будем делать все для развития высшего образования, чтобы в нашей стране оно отвечало тем требованиям, которые ставит перед нами президент, ставит современный мир. Участников торжественной церемонии от имени губернатора и правительства Иркутской области приветствовал первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев. В своих словах он сказал о внимании руководства страны к Сибири и отметил важную составляющую в развитии региона – Иркутский государственный университет, который стал кузницей кадров для учреждений Сибирского отделения Российской академии наук: – Мы стоим на пороге создания в Сибири научно-образовательного центра. Хотелось бы с вашей поддержкой и поддержкой всех заинтересованных решить эту задачу. А Иркутский государственный университет станет важной составляющей этого нового центра. И. о. ректора ИГУ академик РАН Игорь Бычков подчеркнул основополагающую роль Иркутского государственного университета в становлении и развитии высшего образования на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока и о весомом вкладе вуза в развитие региона: – Сегодня здесь представлена лишь малая часть того, что мы хотели бы сказать об Иркутском государственном университете и высшем образовании региона. Действительно, мы прошли непростой путь, который начался даже не 100 лет назад, а за 99 лет до открытия университета в Иркутске – с первого письма царскому правительству о вузе в Сибири. Тогда все удалось и теперь нам предстоит сделать очередной шаг – сегодня, совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом, деятельности которого посвящен один из стендов выставки, мы разрабатываем концепцию создания научно-образовательного центра в Иркутской области. Выставка ИГУ в Государственной Думе Российской Федерации будет экспонироваться до 14 сентября включительно. Отметим, что в ее рамках 13 сентября в Госдуме пройдет круглый стол «Байкал – научно-образовательный и экологический ресурс мирового класса, основанный на уникальных качествах», проводимый по инициативе комитета ГД РФ по экологии и охране окружающей среды и межфракционной региональной группы «Байкал». Участие в нем примут представители ИГУ, ИРНИТУ, ИНЦ СО РАН, правительства Иркутской области, Минобрнауки России и депутаты Госдумы от Байкальского региона. Участники круглого стола обсудят тему создания в Иркутске международного научно-образовательного центра «Байкал», ориентированного на изучение и обучение по экологической направленности, построению «зеленой» экономики, разработке и внедрению ресурсосберегающих технологий, новых материалов, медицинских технологий и так далее. Базовыми учреждениями этого научно-образовательного комплекса предполагаются ИГУ, ИРНИТУ и ИНЦ СО РАН. По итогам круглого стола будет принята резолюция с конкретными решениями и рекомендациями участников. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

владимир дорофеев

игорь бычков

игу

инц со ран

иркутск

иркутская область

ирниту

николай николаев

правительство иркутской области

сергей тен Тэги: