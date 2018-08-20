В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ прошел престижный очный турнир по интеллектуальным играм

Иркутск, 3.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ 18-19 августа прошёл один из самых престижных и старейших в Сибири очных турниров по интеллектуальным играм – Байкальский фестиваль интеллектуальных игр. Проводился он уже в пятнадцатый раз Иркутским государственным университетом и творческой группой 1QGame при поддержке правительства Иркутской области, Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Клуба молодых ученых «Альянс», сообщает пресс-служба вуза. В 15-ом Байкальском фестивале приняли участие игроки из России, Украины, Казахстана. Причем Россия была представлена участниками из Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Иркутской, Новосибирской, Томской областей, Республики Бурятия, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Почетным гостем и ведущим турнира выступил Илья Бер, российский телеведущий, публицист, чемпион мира по «Что? Где? Когда?», автор и редактор телевикторин «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером». Байкальский фестиваль интеллектуальных игр прошел по играм: «Что? Где? Когда?» – спортивная версия телевизионной игры, в которой все команды в течение минуты должны одновременно ответить на заданные вопросы; В общем зачете: 1 место – «Команда Дмитрия Плотникова», сборная Иркутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Томска; 2 место – «Команда Александра Булавчука», Красноярск; 3 место – «Команда Антона Тележкина», Иркутск. В студенческом зачете: 1 место – «Команда Джияны Ичигеевой», сборная Иркутска, Томска, Усолье-Сибирского; 2 место – «Команда Елизаветы Филиновой», Иркутск; 3 место – «Команда Андрея Ширмана», Иркутск. «Брейн-ринг» – участие принимают две команды, участники каждой из них должны ответить на заданный вопрос быстрее соперников. 1 место – «Команда Алексея Топханова», сборная Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга; 2 место – «Команда Александра Булавчука», Красноярск; 3 место – «Команда Антона Тележкина», Иркутск. «Своя игра» – аналог телевизионной игры, в которой каждый участник может сразиться за звание «лучшего из лучших». 1 место – Александр Булавчук, Красноярск; 2 место – Егор Дружинин, Томск; 3 место – Дмитрий Плотников, Новосибирск. «Эрудит-Квартет» – командный вариант «Своей игры», в которой участие принимают четыре представителя от команды. 1 место – «Команда Алексея Скуратова», сборная Иркутска, Киева, Томска; 2 место – «Команда Алексея Топханова», сборная Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга; 3 место – «Команда Анастасии Елистратовой», Красноярск. Отметим, что по итогам турнира красноярская «Команда Александра Булавчука» получила право представлять Сибирь на чемпионате России по «Что? Где? Когда?». СПРАВКА: Творческая группа 1QGame более 10 лет занимается продвижением интеллектуального досуга среди жителей Иркутской области. За это время реализованы такие крупные интеллектуальные проекты, как 1QGame QU1Z Project и Байкальский лагерь интеллектуальных игр, Кубок мэра Иркутска по интеллектуальным играм, школьная лига Иркутской области по «Что? Где? Когда?». ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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