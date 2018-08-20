|Общество
|21.08.2018
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В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ прошел престижный очный турнир по интеллектуальным играм
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Иркутск, 3.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Научной библиотеке имени Распутина ИГУ 18-19 августа прошёл один из самых престижных и старейших в Сибири очных турниров по интеллектуальным играм – Байкальский фестиваль интеллектуальных игр. Проводился он уже в пятнадцатый раз Иркутским государственным университетом и творческой группой 1QGame при поддержке правительства Иркутской области, Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» и Клуба молодых ученых «Альянс», сообщает пресс-служба вуза.
В 15-ом Байкальском фестивале приняли участие игроки из России, Украины, Казахстана. Причем Россия была представлена участниками из Забайкальского, Красноярского, Приморского краев, Иркутской, Новосибирской, Томской областей, Республики Бурятия, а также Москвы и Санкт-Петербурга.
Почетным гостем и ведущим турнира выступил Илья Бер, российский телеведущий, публицист, чемпион мира по «Что? Где? Когда?», автор и редактор телевикторин «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером».
Байкальский фестиваль интеллектуальных игр прошел по играм:
В общем зачете:
1 место – «Команда Дмитрия Плотникова», сборная Иркутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Томска;
2 место – «Команда Александра Булавчука», Красноярск;
3 место – «Команда Антона Тележкина», Иркутск.
В студенческом зачете:
1 место – «Команда Джияны Ичигеевой», сборная Иркутска, Томска, Усолье-Сибирского;
2 место – «Команда Елизаветы Филиновой», Иркутск;
3 место – «Команда Андрея Ширмана», Иркутск.
1 место – «Команда Алексея Топханова», сборная Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга;
2 место – «Команда Александра Булавчука», Красноярск;
3 место – «Команда Антона Тележкина», Иркутск.
1 место – Александр Булавчук, Красноярск;
2 место – Егор Дружинин, Томск;
3 место – Дмитрий Плотников, Новосибирск.
1 место – «Команда Алексея Скуратова», сборная Иркутска, Киева, Томска;
2 место – «Команда Алексея Топханова», сборная Иркутска, Москвы, Санкт-Петербурга;
3 место – «Команда Анастасии Елистратовой», Красноярск.
Отметим, что по итогам турнира красноярская «Команда Александра Булавчука» получила право представлять Сибирь на чемпионате России по «Что? Где? Когда?».
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