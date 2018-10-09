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09.10.2018

В НБ ИГУ открывается выставка «Иркутский классический: путь длиною в век»

Иркутск, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Прожить историю первого университета Восточной Сибири и Дальнего Востока вместе предлагает своим посетителям Научная библиотека имени Валентина Распутина ИГУ – 11 октября в выставочном зале открывается выставка «Иркутский классический: путь длиною в век», посвященная столетию вуза.

Экспозиция разделена на четыре тематических блока. В них представлены материалы, многие из которых ранее были доступны лишь узкому кругу специалистов, сообщает пресс-служба ИГУ.

Первый блок называется» «Так начинался университет». Посетители прочитают поздравительные адреса, которые вручались вузу в день его открытия – это красочно оформленные приветствия, хранящиеся библиотекой уже 100 лет. Здесь же представлены грамоты Временного сибирского правительства, газетная хроника того времени, рассказывающая о подготовке к открытию вуза в Иркутске.

Второй блок – об открытии университетской библиотеки. Посетители познакомятся, в том числе, с первыми книгами, которые поступили в ее фонды. Именно о них говорил первый ректор Моисей Рубинштейн в своем отчете первого года: «Как дороги эти книги, которые получил университет для того, чтобы открыться».

Третий блок посвящен развитию университета. Тема раскрывается через деятельность первых лиц вуза – представлено это в документах, книгах, газетных публикациях, рассказывающих о том, что было сделано при том или ином ректоре. Также приводятся их исторические высказывания, в том числе посетители узнают о видении стратегии развития университета нынешним главой ИГУ Игорем Бычковым.

В четвертом блоке рассказывается о научных школах и современных научных направлениях. Вниманию предложены труды преподавателей и сотрудников университета, информация о первых профессорах и основателях научных школ, статьи и редкие фотографии.

Выставка «Иркутский классический: путь длиною в век» будет экспонироваться в библиотеке до конца 2018 года.

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