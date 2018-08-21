В областном краеведческом музее открылась выставка к 100-летию ИГУ

Иркутск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Планшетная выставка, посвященная 100-летию Иркутского государственного университета, начала работу в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея.

Как сообщает пресс-служба вуза, выставка отражает вековую историю университета – от его основания до настоящего времени. Вниманию посетителей представлены фотографии различной тематики. Так, здесь экспонируются снимки профессорско-преподавательского состава ИГУ, студентов, известных выпускников, в том числе писателей Валентина Распутина и Александра Вампилова, археолога, создателя геоархеологического направления в науке Германа Медведева, литературоведа, критика, члена Союза писателей России Надежды Тендитник и других. На других фотографиях запечатлен учебный и научный процесс, некоторые культурно-массовые мероприятия. Также на планшетах представлены фотокопии различных документов, высказывания и цитаты об университете.

Подготовка к выставке заняла около полутора месяцев. Информационными источниками для нее стали собственные фонды музея, а также сайт университета, и, в меньшей степени, социальные сети. Кроме того, составителей консультировал директор центра историко-культурного наследия ИГУ Александр Ануфриев, обладающий большим массивом информации, почерпнутой, в том числе, из поездки в Государственный архив Российской Федерации.

– В большинстве своем мы, организаторы, к госуниверситету не имеем отношения, поэтому информацию о нем собирать нам было очень интересно. За время подготовки мы сами для себя открыли много нового, и все, что узнали – постарались отразить в выставке, – сказала научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея Евгения Королева.

Выставка, посвященная 100-летию Иркутского государственного университета, будет экспонироваться до 1 ноября по адресу: ул. Карла Маркса, 2.

В вузе отмечают, что организаторы позаботились и о передвижном варианте, который позволяет прикоснуться жителям отдаленных районов Иркутской области к истории первого высшего учебного заведения Восточной Сибири и Дальнего Востока. Сегодня мобильная выставка экспонируется в Бирюсинском краеведческом музее. Там она простоит до 15 октября, после этого ее можно будет увидеть в Саянском краеведческом музее.

СПРАВКА:

Иркутский государственный университет – старейший вуз Восточной Сибири и Дальнего Востока, открыт 27 октября 1918 года. Первый ректор – доктор педагогических наук, профессор Моисей Рубинштейн. В настоящее время университет возглавляет академик Российской академии наук по отделению нанотехнологий и информационных технологий, доктор технических наук, профессор Игорь Бычков.