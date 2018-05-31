В центре Иркуска установили стелу «Я люблю ИГУ»

Иркутск, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 31 мая у административного корпуса Иркутского государственного университета по улице Карла Маркса, 1 появилась стела «Я люблю ИГУ». Новый арт-объект установлен в связи с празднованием 100-летия университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Стела «Я люблю ИГУ» стала одним из реализованных юбилейных проектов Иркутского государственного университета. Причем совершенно не случайно она установлена именно сейчас – этот арт-объект станет прекрасным дополнением к праздничному оформлению ко Дню города, который иркутяне отметят 2 июня. Еще одним подарком университета станет праздничный концерт творческих коллективов ИГУ, который пройдет на сцене у памятника Александру Третьему. Начнётся он в момент подхода первых колонн, а называется он очень символично: «Имениннику от юбиляра». Также, в День города университет предложит горожанам интерактивные мероприятия, которые проведут представители факультетов и институтов. Начнутся они в 15.00 на площадке перед административным корпусом ИГУ – там же, где установлена новая стела. В программе: Узнать себя лучше с помощью диагностики на современном приборе «Психофизиолог» предложат представители факультета психологии. Определяется адаптивность поведения и склонность к суицидальному поведению, уровень тревожности, самочувствия, активности, настроения. Можно изучить и зрительно-моторную реакцию, которая говорит о способности управлять транспортом, а также выявляет склонность к определенным профессиям.

Очень красочный интерактив с экспериментами «Юный химик». Определение рН воды, спрайта, растворов кислоты и жидкого мыла, демонстрации неньютоновской жидкости, которая твердеет при резком погружении в нее инородного предмета, эксперимент с жидким азотом и другое.

Знакомство с автоматизированной метеорологической станцией. На ее мониторе можно отследить изменения погоды в режиме реального времени, а по полученным данным сделать прогноз о зарождении циклонов или антициклонов, спрогнозировать изменения климата и т.д.

Целую серию интерактивов предложит иркутянам Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. Например, «Литературный пазл», где нужно соотнести произведение с автором, который его написал, или собрать из слов известное стихотворение, загадки на разных языках, пунктуационный тир, «Тотальная грамотность», игра «Волшебный мяч» на знание морфологических категорий и другое. Также будет интерактив от журналистов, в котором можно будет примерить на себя роль корреспондента или дать интервью на предложенную тему. Желающие также смогут попробовать себя в каллиграфии или сделать татуировки хной.

Опрос по экологии Байкала проведут студенты Юридического института. Здесь юристов и экологию объединяет деятельность созданного в ИГУ научно-исследовательского института правовой охраны Байкала, одна из задач которого – правовая экспертиза и разработка современного и эффективного законодательства по охране озера. Проведенное в День города исследование поможет определить проблемы Байкала с точки зрения горожан и усовершенствовать законодательство, связанное с деятельностью человека на Байкальской природоохранной территории.

Несмотря на то, что организаторы Дня города убедительно просят во время праздника не въезжать в центр на велосипеде, физический факультет предоставит иркутянам эту возможность. Правда, кататься придется на одном месте, потому что это велотренажер, к которому специалисты-физики прикрепили специальное устройство, вырабатывающее ток и позволяющее зарядить свой телефон.

Экономическую грамотность проверят у участников представители Международного института экономики и лингвистики. Они проведут викторину по экономике, победители которой получат памятные призы.

Мы привыкли смотреть на землю с высоты человеческого роста, а в День города биолого-почвенный факультет предлагает рассмотреть ее под микроскопом и убедиться, что почва – это огромная система. Кстати, желающие могут принести свой образец почвы, например, с огорода, и получить заключение специалистов для высадки каких культур она подходит больше всего. Кстати, участие Иркутского государственного университета не ограничивается концертом и интерактивными площадками. Также вуз участвует в торжественном шествии, которое начнется в Иркутске в 14.00. На нем ИГУ представит спортивную эволюцию в университете – с самого начала времен, то есть, с момента открытия в 1918 году, до сегодняшнего дня. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... игу

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