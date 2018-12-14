В Юридическом институте ИГУ прошла деловая игра в виде судебного процесса о коррупции

Иркутск, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Судебный процесс по делу о коррупции – это очередная деловая игра, которая прошла в 10 декабря в Юридическом институте ИГУ в рамках международного дня борьбы с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба вуза, студенты представили процедуру рассмотрения судом иска прокурора против муниципального служащего о взыскании с него денежных средств и имущества, полученных незаконным путем. Отметим, что материалы дела предложили сотрудники управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата губернатора Иркутской области.

Почетными гостями и экспертами деловой игры стали федеральный судья в отставке Светлана Бурдукова, сотрудники аппарата губернатора Иркутской области: начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений Светлана Юзвак, начальник отдела организационно-аналитического управления Ольга Александрова, главный советник отдела Алена Соломина, консультант отдела Анастасия Сыроватская.

Участники деловой игры с большим энтузиазмом и интересом выступили в ролях судьи, прокурора, ответчика, представителей, свидетелей и других. Под руководством преподавателей кафедры судебного права института они в течение двух месяцев изучали судебную практику, готовили процессуальные документы, речи участников процесса по ролям и др.

Согласно материалам дела, мэр муниципального образования, как лицо, обязанное декларировать свои доходы, подал декларацию, утаив в ней сведения о наличии имущества. При проведении проверки сотрудниками управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений было установлено отсутствие доказательств приобретения муниципальным служащим имущества на законные доходы в период пребывания на занимаемой должности. Материалы проверки стали основанием для обращения в прокуратуру. Прокурор, в свою очередь, обратился в суд с иском о взыскании имущества и денежных средств, полученных незаконным путем, в доход федерального бюджета.

– Несомненно, борьба с коррупцией является первостепенной задачей правового государства, – считает студентка третьего курса Юридического института ИГУ Карина Бирюкова. – Мы постарались максимально ответственно и грамотно подойти к организации судебного заседания и продумать его сценарий до мелочей с точки зрения материального и процессуального права. Дело, которое мы изучали, основано на реальных событиях. По своему ощущению могу сказать, что решение выносить непросто. Поэтому в ходе игры особое внимание уделялось слушанию сторон и свидетелей, а также изучению доказательств. Хочется поблагодарить своих преподавателей за научное и практическое руководство игрой, помощь в составлении и подготовке процессуальных документов, протокола судебного заседания, а также речей участников.

По окончанию судебных прений, исследовав материалы дела и заслушав основных участников и свидетелей, суд вынес решение удовлетворить заявление прокурора о взыскании денежных средств и иного имущества в доход Российской Федерации.

В завершение деловой игры экспертный совет, в составе сотрудников аппарата губернатора Иркутской области, представителей правоохранительных и судебных органов, высказал свои рекомендации. Также они отметили высокую подготовку студентов Юридического института ИГУ, их глубокие знания гражданского и гражданского процессуального законодательства, пожелали участникам совершенствовать полученные профессиональные навыки, поделились практическим опытом противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации.

Мероприятие прошло в целях формирования у студентов антикоррупционного мировоззрения, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, а также повышения уровня знаний гражданского процессуального права и укрепления практических навыков ведения дел в суде, в том числе направленных против коррупции.