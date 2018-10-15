|Общество
|15.10.2018
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Встречу выпускников истфака ИГУ проведут в начале ноября
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Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет 27 октября отметит свой 100-летний юбилей. Вместе с ним столетие отмечает исторический факультет вуза. Торжественная встреча выпускников этого учебного подразделения пройдет 8 ноября на территории арт-завода Доренберг, сообщает пресс-служба ИГУ.
Напомним, что в 1918 году первый университет Восточной Сибири и Дальнего Востока открылся в Иркутске в составе двух факультетов: историко-филологического и юридического.
Шли годы, появлялись новые учебные подразделения, в целях оптимизации и в соответствии с новыми веяниями реорганизовывались уже существующие. Разделился и историко-филологический факультет.
Сегодня все подразделения, образованные из «истфила», вместе со всем университетом празднуют свое 100-летие. Например, в октябре уже прошла встреча выпускников факультета филологии и журналистики.
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