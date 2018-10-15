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15.10.2018

Встречу выпускников истфака ИГУ проведут в начале ноября

Иркутск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский государственный университет 27 октября отметит свой 100-летний юбилей. Вместе с ним столетие отмечает исторический факультет вуза. Торжественная встреча выпускников этого учебного подразделения пройдет 8 ноября на территории арт-завода Доренберг, сообщает пресс-служба ИГУ.

Напомним, что в 1918 году первый университет Восточной Сибири и Дальнего Востока открылся в Иркутске в составе двух факультетов: историко-филологического и юридического.

Шли годы, появлялись новые учебные подразделения, в целях оптимизации и в соответствии с новыми веяниями реорганизовывались уже существующие. Разделился и историко-филологический факультет.

Сегодня все подразделения, образованные из «истфила», вместе со всем университетом празднуют свое 100-летие. Например, в октябре уже прошла встреча выпускников факультета филологии и журналистики.

КООРДИНАТЫ:

  • Встреча выпускников исторического факультета ИГУ пройдет 8 ноября с 16.00 до 20.00 в Fedor Hall арт-завода Доренберг по адресу: Иркутск, улица Баррикад, 51.
  • Справки по телефону: 8-950-073-5744, Сергей Игоревич Заграфский.

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