АО «Труд» вновь подтвердило статус лучшей подрядной организации России

Москва, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - По итогам конкурса «Дороги России-2018» АО «Труд» стало победителем в номинациях «Лучшая дорожная подрядная организация» и «За эффективное управление» в статусе «Лучшая дорожная лаборатория».

Конкурс, организованный Общероссийским отраслевым объединением работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР» и Общероссийским профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, проводился уже в 14-й раз. Отбор осуществляется на основе производственных, финансово-экономических и социальных показателей предприятий дорожно-строительной отрасли.

Как сообщает пресс-служба компании, «Труд» впервые участвовал в конкурсе на статус «Лучшей дорожной лаборатории» – и стал победителем номинации. В настоящее время лабораторные посты имеются в каждом из 15 филиалов компании, все они сертифицированы в порядке, установленном Госстандартом и Росдорконтролем, располагают необходимым оборудованием и кадрами. Главная дорожно-строительная лаборатория расположена в Иркутске, возглавляет ее Анатолий Тараненко.

– Все инновации рождаются здесь, лаборатория – это как передовая, – рассказал он. Сегодня полным ходом идет модернизация нашей Центральной лаборатории под требования ПНСТ (предварительные национальные стандарты). Учитывая объем работ, хорошую лабораторно-производственную базу мы с начала двухтысячных серьезно занимаемся научно-исследовательской деятельностью. Несколько лет разрабатываем технологию производства теплых асфальтобетонных смесей, – отметил Анатолий Тараненко.

Суть технологии, пояснил он, в том, что она позволяет снизить степень старения материала, увеличить срок службы дорожной одежды в среднем на два-три года. При этом понижение температуры смеси на 25 градусов уменьшает выделение вредных веществ более чем на 60%. В настоящее время технология проходит испытание на участках федеральных дорог, содержанием которых занимается АО «Труд».

– Мы уже получили положительный результат, разработали СТО на приготовление теплой асфальтобетонной смеси. Уверен, что методика найдет широкое применение на рынке дорожно-строительных работ России. Также проводим полевые испытания технологии применения лигнина взамен минерального порошка при приготовлении теплой асфальтобетонной смеси. В списке инноваций различные присадки, разработка, испытание адгезионных добавок и другие. В конечном итоге, наша цель – это повышение качества дорожно-строительных работ в соответствии с политикой Росавтодора об увеличении межремонтного срока службы федеральных дорог, – заключил Анатолий Тараненко.

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Конкурс проводится в целях выявления наиболее эффективно работающих предприятий и организаций дорожного комплекса, повышения статуса и престижа отраслевых профессий и распространения передового опыта на территории Российской Федерации.