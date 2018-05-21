«Труд» продолжает реконструкцию «тещиного языка» на Култукском тракте

Шелеховский район, 22.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкция участка трассы Р-258 «Байкал» с 47-го по 55-й км, печально известного в народе как «тещин язык», продолжается. В настоящее время Иркутский филиал АО «Труд» ведет расчистку просеки от порубочных остатков, занимается монтажом металлических водопропускных труб, разработкой выемок.

– Сейчас у нас идет начальный этап работы: по всей длине участка – 9,7 километров – вырублена просека и просыпана пионерная дорога. Движение спецтранспорта по ней открыто, занимаемся корчевкой пней, снятием растительного слоя, вывозкой лишних грунтов, заменой слабых грунтов с болотистых местностей, готовим основания под трубы.

Фото пресс-службы АО «Труд»

Объект непростой, с большими насыпями и выемками, 1700 миллионов кубометров буровзрывных работ. Предстоит уложить 15 водопропускных труб длиной до 100 метров, 90 тысяч тонн асфальтобетона, 170 тысяч тонн щебеночных смесей, надробить 100 тысяч тонн фракционного щебня. На объекте будут задействованы свыше 250 человек.

Схожими работами мы занимались при строительстве обхода Иркутска. Там тоже были взрывы, были насыпи. Но здесь все более масштабно, – рассказывает директор Иркутского филиала АО «Труд» Александр Ромашко.

Как сообщает пресс-служба предприятия, протяженность действующего участка составляет 12,3 километра, после реконструкции дорога станет практически на 3 километра короче. Участок по техзаданию будет двухполосным, с дополнительными полосами на подъем. Убираются малые радиусы поворотов, ненормативные продольные уклоны. Расчетная скорость движения составит 120 км/час.

Напомним, автодорога соединяет Иркутскую область и Бурятию с Дальним Востоком. Этот масштабный объект внесен в программу развития транспортной системы России на 2010-2021 год.