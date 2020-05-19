Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Больше полумиллиона цветов вырастили в «Горзеленхозе» для летнего украшения Иркутска. Высаживать их на городские клумбы начнут уже с 20 мая. О том, какие сорта растений увидят в этом году иркутяне, что нового появится в облике города, журналистам рассказала мастер участка оранжереи предприятия Лариса Костиш. В этом году почти на полторы тысячи квадратов увеличена площадь посадки. Появилось несколько новых скверов, а вслед за ними – новые клумбы. Если в прошлом году сотрудники «Горзеленхоза» суммарно обрабатывали около 10 тысяч квадратов, то в этом году – больше 11 тысяч квадратных метров. Общий тренд лета-2020 – сложные геометрические рисунки. Особенно это будет заметно на сквере Кирова, узоры на клумбах выстроятся из ромбов и прямых линий. Кроме того, композиция получится объемной за счет разноуровневой высадки растений. Для оформления сердца города выбраны петуния, альтернатера, бархатцы, колеус, цинерария, агератум фиолетовый, кохия, алиссум белый, а также декоративная капуста и клещевина. – Рисунок «Капля в газоне» там же на сквере мы оформим с помощью петуний. Обычно в этом месте мы высаживали бархатцы или колеус, а в этот раз решили испытать, как поведет себя петуния именно в тени деревьев. Мы вообще каждый сезон испытываем разные сорта растений, тестируем, как они будут расти в нашем регионе, «притираем» краски и пробуем новые схемы. В этом году заранее готовимся к юбилею Иркутска в 2021 году, новые решения подбираем уже сейчас, – рассказала Лариса Костиш. Впервые в Иркутске появится ковровая клумба. Ее обустроят возле памятника Валериану Куйбышеву на улице Франк-Каменецкого. Композицию поднимут над землей на 60 сантиметров, она будет исполнена в форме купола, чтобы ковровые узоры было видно не только сверху, но и сбоку. – Заложили низкорослые растения, будет много бегоний, алиссум, пиретрум, альтернатеру ввели зеленую и пурпурную, мы ее опробовали в прошлом году на Сквере Горького и она так хорошо себя показала, что в этом году массово ввели в посадки, – продолжила Лариса Костиш. Сквер у Вечного огня будет украшен символикой 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Будут установлены металлические конструкции в виде дат начала и окончания боевых действий, они будут на 15 сантиметров выше, чем основная цветочная композиция. Она, кстати, будет в оранжево-красных тонах с вкраплением белого и синего. Это будет одной из трех юбилейных клумб в честь годовщины Победы. Две других расположатся на сквере Горького и возле памятника Владимиру Ленину по адресу: улица Ленина, 40. В сквере Горького появится цветочная Георгиевская лента с «парящими» над ней металлическими звездами, в которых будет расти бегония. Подобные звезды будут и на Ленина, но уже в вертикальном положении. – Мы продолжаем приучать иркутян к розам, увеличиваем их посадки. Традиционно кустарники появятся у Драмтеатра Охлопкова. Раньше там были только островки, в этом году будут целые клумбы сплошняком. Высадим почти 500 кустов. Розы пока будут только здесь, но я мечтаю устроить розарий в сквере Кирова, подсадить к ним многолетники и жасминовые кусты. Получится сад непрерывного цветения. Если администрация одобрит нашу идею и выделит финансирование, в центре города появится розовый сад, – поделилась Лариса Костиш. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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