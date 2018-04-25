Депутаты думы Иркутска предложили продлить автодорогу от Сурнова и Нижней Набережной по Цесовской набережной

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска предложили продлить автодорогу от улиц Сурнова и Нижней Набережной по Цесовской набережной – через территорию бывшей чаеразвесочной фабрики. Вопрос перспектив благоустройства участка набережной Ангары от старого Ангарского моста до мемориала Вечного огня обсуждался 25 апреля на заседании думы Иркутска. Как сообщила начальник управления архитектуры и строительства комитета по градостроительной политике администрации города Олеся Куцакова, проектно-сметная документация на берегоукрепление и благоустройство набережной была готова еще в 2011 году, однако реализован был только первый этап проекта – по благоустройству участка от реки Ушаковки до Вечного огня, стоимостью порядка 1 млрд рублей. Теперь же, несмотря на то, что документация на второй этап – район Цесовской набережной – существует и прошла госэкспертизу, из-за того, что прошло много времени, нужно проектировать заново. По словам Олеси Куцаковой, подготовка новой ПСД обойдется в 15,3 млн рублей. При этом она отметила, что проектировать сейчас эту набережную довольно сложно. – Отрезок от плотины ГЭС до бульвара Постышева почти застроен, объекты там на 99% введены в эксплуатацию, осталось только завершить строительство на участке «Востсибстроя». И там мы уже сегодня прекрасно представляем, как будет выглядеть набережная. Что касается отрезка от Вечного огня до Ангарского моста, то сегодня мы даже не видели всех планов собственников земельных участков. Мы хотим увидеть полную картину, чтобы понять, какой будет набережная – будет ли она с движением только общественного транспорта, будет ли с движением автотранспорта вообще, – пояснила чиновница. – Почему нельзя вдоль чаеразвесочной фабрики пробить дорогу прямо – это была бы объездная дорога относительно всего центра? Если мы едем, например, куда-то на Байкальскую – мы едем через центр и забиваем его, а так можно было бы по набережной проехать. Главный архитектор мне сказал, что генпланом такой вариант предусмотрен, – поинтересовался депутат Виталий Матвийчук. – Дорога планировалась по генплану не через чаеразвесочную фабрику, а чуть дальше, – пояснила представитель комитета по градостроительной политике. – У нас сейчас идет работа по внесению изменений в генплан – нужно дать ответ на вопрос, насколько возможно это сделать и что нужно, чтобы это начать. Насколько я слышал, там вообще планируется строительство микрорайона, а вы об этом вообще не говорите, – отметил депутат Юрий Коренев. – Строительство предполагается на земельных участках собственников. А набережная – не в собственности – она частично в неразграниченной, частично – в муниципальной собственности. Но чтобы понять, какой характер должен быть у набережной, нужно понять окончательно и бесповоротно, какие объекты будут строиться на территории. Пока есть понимание только по территории чаеразвесочной фабрики, а по принадлежащему «Иркутскэнерго» участку понимания до сих пор нет, так как проект нам на согласование не предоставляли, – сообщила Олеся Куцакова. – Наверное, нет необходимости ждать, какое решение примут собственники, а вот необходимость дороги и пешеходной зоны уже актуальна, город задыхается. Наверное, стоит начать эту работу проводить, собственники могут вообще никогда не определиться, – прокомментировал Юрий Коренев. – Раз до сих пор документации нет, то, наверное, и о планировавшемся на участке «Иркутскэнерго» концертном зале Мацуева тоже стоит забыть, – предположил депутат Сергей Юдин. Олеся Куцакова согласилась с его мнением. «И, раз мы не используем эту территорию совместно с водной акваторией, то, может, целесообразно пустить по этой улице транспортную артерию», – развил свою мысль депутат. Начальник управления архитектуры и строительства пояснила, что ранее насчет рассмотрения варианта пробивки дороги в этом месте к ним никто не обращался. – Полагаю, обращение Виталия Матвийчука можно считать официальным, так что мы рассмотрим этот вариант, – сообщила она. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

виталий матвийчук

дума иркутска

иркутск

иркутскэнерго

сергей юдин

юрий коренев Тэги: View the discussion thread.