Эксперты обсудили проблемы энергообеспечения Байкальского региона

Иркутская область, 26.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты в сфере энергетики рекомендуют ужесточить критерии создания новых теплоснабжающих организаций в Приангарье, усовершенствовать нормативно-правовую базу, стимулировать использование на Байкальской природной территории систем электроотопления и внедрение объектов генерации на базе возобновляемых энергоисточников. Круглый стол, посвященный вопросам энергообеспечения Байкальского региона, прошел 26 сентября в Иркутске. Мероприятие организовал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). В нем принял участие депутат Законодательного собрания Приангарья Николай Труфанов. По его словам, глобальные энергетические и экологические проблемы, а также важность энергоэффективности экономики и применения возобновляемых источников энергии в последние годы стали очевидным фактом. – Нам необходимо искать оптимальный механизм для увеличения инвестиций и развития электроэнергетического сектора, решения проблем инновации, реструктуризации, что особенно важно для наших отдельных районов Иркутской области, где достаточно большие проблемы. У нас накопилось много вопросов, которые бы мы хотели решить, – отметил Николай Труфанов. Временно замещающий должность первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин, говоря о Байкальском регионе, отметил, что в акватории Байкала, на прилегающей территории, находятся десятки теплоисточников, которые производят тепловую энергию на экологически опасном угле. – Нам хотелось бы особых преференций на федеральном уровне для центральной экологической зоны озера, чтобы ставить там теплокотельные, – отметил он. Заместитель генерального директора по развитию ООО «Премьер-Энерго» Илья Усов представил анализ доступности инфраструктуры электроснабжения в Байкальском регионе. Для потребителей, по его словам, критериями доступности являются конкурентные конечные тарифы на электроэнергию и мощность, адекватные единые тарифы, прозрачная и доступная процедура технологического присоединения, приемлемые сроки присоединения. Илья Усов обратил внимание, что наиболее низкие цены электроэнергии отмечаются в регионах с большей долей ГЭС в структуре генерации. Это Иркутская и Амурская области. – Государственное субсидирование позволило существенно сократить тариф энергоизолированых систем от полутора до шести раз. Общий объем субсидий в 2018 году составил более 27 млрд рублей, – добавил заместитель генерального директора по развитию ООО «Премьер-Энерго». По его словам, ценовые диспропорции Байкальского и Дальневосточного регионов указывают на недостаток пропускных способностей магистральных электрических сетей. Рост конечной цены электроэнергии в Байкальском регионе при относительно стабильной рыночной составляющей обусловлен ростом сетевого тарифа (8% в год) и платой за инфраструктурные услуги и сбыт (9% в год). Один из факторов роста сетевых тарифов – значительное количество теплоснабжающих организаций, стремящихся максимизировать свою необходимую валовую выручку (от 15 млн рублей в год и выше). Наиболее доступными для технологического присоединения с точки зрения его общей стоимости являются и Иркутская область, республика Бурятия и Хабаровский край. Среди проблем развития электросетевого комплекса Илья Усов обозначил, в том числе, отсутствие нормативно-правового акта, регулирующего перспективное развитие сетей 35 кВ и ниже, обязательная экологическая экспертиза, которая занимает четыре-пять месяцев, необходимость модернизации объектов электросетевого хозяйства в условиях сдерживания тарифов. Исполнительный директор бурятского отделения РСПП Сергей Соляник считает, что на сегодняшний день актуальным является вопрос газификации Сибири. – Почему мы молчим о газификации Сибирского региона? Алексей Миллер (председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» – прим. ред.) заявил, что газификация Сибири экономически нецелесообразна. Давайте заставим его работать. Иркутская область более благосостоятельная в части энергоресурсов, а Бурятия и Чита – богом забытые места. Нам об этом стоит задуматься, – отметил Сергей Соляник. Еще один немаловажный вопрос – энергоэффективность. По его словам, если утеплить крупнопанельные дома, то энергопотребление снизится в три раза, кирпичные – в два. Заместитель комитета РСПП по энергетической политике и энрегоэффективности Юрий Станкевич заявил, что на следующе неделе в Москве будет российская энергетическая неделя. – Там состоится пленарное заседание с участием Владимира Путина, я постараюсь поднять вопрос по газификации Сибири, – добавил Юрий Станкевич. Сергей Малинкин считает, что развитие сетей 35 кВ и ниже – спорный вопрос. И неизвестно, готовы ли к этому муниципалитеты. Продолжая тему газификации Сибири, он отметил, что это стратегическая задача. – Действительно, хочется заставить «Газпром» более социально ответственно относится к газификации. Сегодня экспортная цена газа – 280 долларов за тысячу кубов. Реальная цена, по которой эффективно потребляется в Иркутской области – тысячи рублей, 44 доллара. Для того чтобы газифицировать регион и построить газопровод Ковыкта – Саянск – Иркутск необходимо 270 млрд рублей. Какой регион возьмет эти деньги на себя без федеральной поддержки? Это тяжело, – заявил врио первого замминистра. Говоря о ситуации в Иркутской области, председатель совета директоров «Витимэнерго» и представитель ГК «Полюс» Алексей Каплун отметил: при прочих преимуществах Иркутской области Бодайбинский район – зона высоких рисков. – Ситуация аховая. Соответственно к 2018 году Пеледуйского кольца не будет. Ну будет оно в 2019 году. И что? Мощность, возможно, поднимется с 65 до 165 мВ и все. Это покроет только текущие заявки на присоединение. Ни одна перспективная заявка реализована не будет: сетевые ограничения. В Бодайбинском районе наши большие проекты – Сухой лог, Чертово корыто – требуют энергоснабжения. Но там физически мощностей нет. Взять их неоткуда. Это означает, что если сейчас не принимать системные меры по наличию в том месте генерации, то у нас будут существенные ограничения – не только для самого района, но и промышленных потребителей, которые там есть. Что можно делать? Первое – возможность синхронной работы с западным энергорегионом – Якутией. Как вариант – строительство дополнительных сетей. В зоне нагрузок нужно строить собственную генерацию, – считает Алексей Каплун. Сергей Малинкин в ответ на его заявление сообщил, что Пеледуйское кольцо замкнется в этом году. – Минэнерго настроено решительно – кольцу быть, – добавил он. Заведующая лабораторией экономической и социальной географии Института географии имени Сочавы СО РАН Татьяна Заборцева, говоря о механизмах снижения влияния энергетики на экологическую ситуацию в Байкальском регионе, обратила внимание: нагрузка увеличивается с каждым годом вместе с ростом популярности Байкала среди туристов. В Центральной экологической зоне озера расположено более 100 котельных, из них в реестр хозяйствующих субъектов включено только 85. При этом в статистике выборов эти объект, по словам эксперта, не учитываются. Как вариант решения проблемы – перевод котельных с угля на газ. По итогам заседания его участники приняли резолюцию, которая состоит из 30 пунктов. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

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