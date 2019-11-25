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26.11.2019

Фонд капремонта не принял ни один из лифтов, замененных фирмой «Звезда» в домах Усть-Илимска

Усть-Илимск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд капремонта не принял ни один из лифтов, замененных фирмой «Звезда» в домах Усть-Илимска. В работе у подрядчика сейчас находится 34 подъемника из 51, подлежащего замене. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В начале ноября прошла приемка 11 лифтов в домах № 20 и 22 по проспекту Мира, а также № 3 и 43 по улице Героев Труда. Все замененное оборудование в этих зданиях сотрудники Фонда капитального ремонта Иркутской области принять отказались.

– Подрядной организации выданы предписания, в соответствии с которыми замечания необходимо устранить в установленные сроки. Но сотрудники ООО «Звезда» не приступили к исправлению недочетов. Удалось достичь договоренности о том, что замечания будет устранять местная организация, обслуживающая лифты в многоквартирных домах (ООО «Усть-ИлимЛифт). Ее сотрудники уже начали работу, – говорится в сообщении.

В администрации ожидают, что в первых числах декабря 2019 года в Усть-Илимск приедет представитель Ростехнадздора, который проведет контрольный осмотр 10 подъемников в домах № 20 и 22 по проспекту Мира, а также № 43 по улице Героев Труда и выдаст акт на ввод в эксплуатацию.

Относительно сроков готовности и запуска остальных лифтов информация еще уточняется.

В домах № 12 по проспекту Дружбы Народов, № 18 по проспекту Мира и № 30 по улице Г. Димитрова механическая часть подъемных механизмов смонтирована, однако в «Звезде» отсутствуют специалисты, которые могут выполнить пусконаладочные работы. Администрация Усть-Илимска планирует по этому вопросу обратиться в Фонд капремонта.

Также пресс-служба сообщает, что в 2020 году под замену пойдут 118 лифтов в 37 многоквартирных домах Усть-Илимска.

Напомним, ООО «Звезда», не имеющее опыта работы в сфере капитального ремонта и замены лифтов, в 2018 году получило контракт от Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области на выполнение этих видов работ на сумму около 500 млн рублей. Компания допустила грубейшие нарушения по качеству и срокам установки лифтов. В  Ангарске вовремя не были сданы в эксплуатацию все 100 лифтов, подлежавших замене. Несмотря на истечение срока договора 1 декабря 2018 года, до сих пор оборудование в ряде домов Ангарска не имеет официального разрешения на ввод в эксплуатацию.

Компания «Звезда» имеет прямую связь с губернатором Сергеем Левченко. Единственным ее собственником является Андрей Ядришников, по совместительству возглавляющий юридический отдел ЗАО «Стальконструкция», принадлежащего семье губернатора. Заместителем генерального директора компании является официальный помощник депутата Заксобрания Иркутской области Андрея Левченко.

Сейчас правоохранительные органы расследуют уголовное дело по факту предоставления ООО «Звезда» в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо подложных документов, что обеспечило участие компании в предварительном отборе подрядных организаций для выполнения работ по замене лифтового оборудования. Кроме того, расследуется уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Звезда» и ООО «Могилевлифтмаш-Усолье», в результате которого была необоснованно завышена стоимость лифтового оборудования и увеличен гарантийный срок эксплуатации лифтов с 18 месяцев до 5 лет.

Выявлен также ряд нарушений, связанных с завышением затрат на пусконаладочные работы, что привело к необоснованному расходованию миллионов рублей из средств Фонда капремонта.

Еще одно уголовное дело в отношении ООО «Звезда» связано с ограничением конкуренции путем заключения между участниками тендеров по замене лифтов картельного соглашения, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Жители Ангарска и депутаты муниципальной думы неоднократно обращались к губернатору Сергею Левченко с просьбой помочь в решении проблем, возникших по вине ООО «Звезда», затянувшей сроки установки и ввода лифтового оборудования в эксплуатацию, из-за чего люди оказались без лифтов на полгода и более. Однако он заявлял, что в действиях компании не усматривает нарушений.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представляющие Ангарск – Андрей Левченко, Сергей Бренюк и др. – также стали на сторону подрядчика. Они заблокировали предложение о проведении депутатского расследования по делу «Звезды», настояв на парламентском запросе, итогом которого стало заявление правительства Иркутской области о том, что в действиях подрядчика нарушения не усматриваются.

В августе 2019 года ООО «Звезда» привлекли к административной ответственности за невыполнение обязательств при замене лифтов в Ангарске.

В сентябре привлекли к ответственности фирму «Гелиопль», которая контролировала ангарскую «Звезду». Выписан штраф в размере 50 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года следователем Главного управления по расследованию особо важных дел задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере. Басманный суд Москвы отправил Олега Хамуляка на два месяца в СИЗО , руководитель «Звезды» обвиняется в хищении 185 млн рублей у Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области.

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