Губернатор Сергей Левченко объяснил, что помешало в срок провести замену лифтов в Ангарске

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Проблемы с заменой лифтов в домах Ангарска связаны с происками политических соперников, которые в рамках предвыборной кампании в первой половине года чинили препятствия этой работе. Об этом 26 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. В вопросе журналиста прозвучала информация о том, как идет замена лифтов в городе нефтехимиков: из 105 объектов на данный момент приняты в эксплуатацию всего 34 подъемника – таков результат за одиннадцать месяцев работы. Еще 35 работают в тестовом режиме. «И жители Ангарска сейчас наблюдают такую картину – что ответственность подрядчика за эту неудовлетворительную работу перекладывают на муниципалитет. Хотя всем понятно, что здесь проблема – в неисполнении обязательств и отсутствии контроля со стороны заказчика», - сообщила корреспондент телекомпании «АКТИС», поинтересовавшись, какие в этой связи меры будут приняты губернатором, ведь «запертыми в своих квартирах остаются сотни людей». Сергей Левченко предложил «вернуться к реальным цифрам»: - Если в прошлые годы не производилось ремонта ни одного лифта, то сейчас сдано уже 34 – посмотрите, во сколько раз больше! Лифты начали менять в этом году, и за один год в работе было около 400 лифтов (в Иркутской области, - прим.ред.). Я думаю, если мы с вами реально оценим эту ситуацию – поймем, что это «болезнь роста», которую нужно преодолеть. Нужно реально оценивать – работа была сделана большая. Я знаю, как много было препятствий в первой половине года – сколько было сделано, чтобы компании не заходили на строительство лифтов. Огромное количество препятствий! Но я понимаю, что это была выборная кампания – ходили агитировали людей, чтобы они выступали против (лифтов, - прим.ред.), собирали собрания… Слишком много политики в этом… Результаты по замене лифтов обязательно будут проанализированы в начале года и всем сестрам по серьгам будет выдано. Но смотрите не сверху на ситуацию. 400 лифтов в Иркутской области за год – это много. Я думаю, ситуация выправится в следующем году. Губернатор напомнил, сколько проблем возникало раньше с проведением капитальных ремонтов: - Менялись люди в руководстве, чего там только не было…И по тем же самым лифтам – заключались договоры, выигрывались конкурсы, потом выигравшие их отказывались от своих обязательств. Но такова сегодня, к сожалению, экономика в Российской Федерации – мы проводим конкурсы, выигрывает неизвестно кто, а потом мы с ними боремся. А тут мы нашли нормального подрядчика, который поставил нам за год 400 лифтов – достаточно серьезная работа. И лифты хорошие. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... ангарск

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