Из-за низких температур в нескольких поселениях Иркутского района отключилось электричество

Иркутский район, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Из-за низких температур и рекордного энергопотребления в нескольких поселениях Иркутского района 26 декабря отключилось электричество.

Как сообщает пресс-служба «Иркутской электросетевой компании», в 5:54 отключилась ВЛ-10 кВ (высоковольтная линия) Пивовариха-Худяково. Были отключены населенные пункты: ДНТ Факел, Багульник, Химик, Рябинка. Персоналом филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети повреждение устранено в 10:18 того же дня, электроснабжение ДНТ Факел, Багульник, Химик, Рябинка восстановлено.

В 08:30 отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово-ЖК Куда. Отключена деревня Куда и частично Хомутово. Персонал филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети повреждение обнаружил, прогнозируемый срок устранения 14:00.

В 08:55 отключилась ВЛ-10 кВ Хомутово-Церковь. Отключение также затронуло деревню Куда. Персоналом филиала ОАО «ИЭСК» Восточные электрические сети повреждение обнаружено, прогнозируемый срок устранения также 14:00.