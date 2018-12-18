«Какое правительство - такая и мусорная реформа»: в Заксобрании вновь говорили о неготовности региона к новой системе работы с ТКО

Иркутская область, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область не готова к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая должна заработать с 1 января 2019 года согласно федеральному закону. На сессии регионального Законодательного собрания 18 декабря этот вопрос вновь прозвучал, однако, реакции от правительства области вновь не последовало. Вместо этого со своим мнением выступил депутат ЗС, член фракции КПРФ в областном парламенте Сергей Бренюк. Речь народного избранника была эмоциональной и носила явно политический характер. В частности, он заявил, что «антинародную мусорную реформу нужно персонифицировать» – то есть, присвоить ей имена «виновных в принятии этого закона». По мнению Сергея Бренюка, это президент Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и «большинство Государственной Думы». «Эта мусорная реформа – гениальное изобретение ограбления людей, и я думаю, что ее нужно персонифицировать хотя бы на уровне Иркутской области», - заявил он и призвал Заксобрание поставить на голосование это предложение. Однако, не был поддержан коллегами. Депутат ЗС Антон Красноштанов, например, заявил, что ни на публичных слушаниях, ни на других площадках не смог добиться от правительства Иркутской области или регионального оператора по вывозу ТКО (твердые коммунальные отходы) информации о том, как будет осуществляться в Иркутске этот процесс с 1 января будущего года. Однако, сегодня в перерыве сессии ему «повезло» пообщаться с директором регоператора зоны Юг. Выяснилось, что у Иркутска с 1 января 2019 года (впрочем, как и в других территориях) будут большие проблемы с вывозом мусора. - Я поставил вопрос прямо: осталось 13 дней до вступления этого закона в силу. Как у нас обстоят дела в Иркутске? На что я получил ответ: на сегодня вывоза мусора 1 января 2019 года не будет. Предполагалось, что это будет делать МУП «Спецавтохозяйство», но оно отказалось этим заниматься после вступления закона в силу (к слову, с 1 января 2019 года этим должна заниматься специально созданная структура в лице регионального оператора, - прим.ред.). Хочу привлечь внимание общественности: мы этот вопрос ставили, он не решен. 13 дней до 1 января. И город Иркутск, скорее всего, если мы не примем кардинальных мер, утонет в мусоре уже на новогодние праздники, - заявил депутат. Напомним, новая система предполагает отдельную строку в платежках и введение тарифа за вывоз отходов (к слову, в Иркутской области он до сих пор не принят). В идеале новая система должна обеспечить полный контроль движения мусора на всех этапах: от контейнера, куда его выкидывают жильцы, до полигона. Предполагается, что такая система избавит страну от незаконных свалок, сократит объёмы захораниваемых отходов, поскольку большая часть отправится на переработку. Вторичное использование того, что летит в мусорное ведро, в конечном счёте, привьёт населению привычку сортировать отходы. Между тем, как выяснилось 11 декабря на депутатских слушаниях в Заксобрании, в Иркутской области к новой системе не готовы ни полигоны для складирования ТКО, ни мусороперерабатывающие мощности (их еще даже в проекте нет), тариф тоже не утвержден. Депутат Александр Гаськов напомнил, что ранее вносил инициативу отложить введение новой системы до 1 июля 2019 года. Он также акцентировал, что закон о новых правилах работы с ТКО был принят четыре года назад – в 2014 году. И у исполнительной, и у законодательной власти Приангарья было достаточно времени, чтобы либо подготовиться к реформе, либо внести инициативу на федеральный уровень об отсрочке. К примеру, для городов федерального подчинения Севастополя, Санкт-Петербурга и Москвы введение новой системы откладывается до 2022 года. - И я удивляюсь – четыре года как принят этот закон, все об этом столько времени знают, и ничего не предприняли – ни правительство области, ни Законодательное собрание. Не внесли свои инициативы, хотя 47 субъектов РФ это сделали. А мы только сегодня начинаем это обсуждать, - возмутился Александр Гаськов. Далее Сергей Бренюк вновь взял слово и вновь потребовал присвоить реформе имена Путина и Медведева, на что спикер ЗС Сергей Сокол попросил коллегу не заниматься популизмом. - Вы выступили. Ваши намерения понятны. Мы в чем-то их поддерживаем. Как депутаты. Может быть. Но ваше выступление и предложение, скорее, декларативно-политического характера – чтобы потом это разместить там, где запись речи увидят ваши избиратели, - заметил спикер. - Вы серьезно думаете, что в правовом аспекте мы действительно должны дать имя этой реформе? Но у нас основная-то проблема в том, что правительство области не подготовило условия для того, чтобы эта реформа реализовывалась должным образом. Так я могу поставить на голосование альтернативный проект – давайте персонифицируем и назовем эту реформу именем губернатора Иркутской области, министра ЖКХ, кого-то еще… В кого мы превратимся? Мы будем серьезным парламентом? Или это была предновогодняя шутка? Зампредседателя ЗС Александр Ведерников напомнил, что час работы Законодательного собрания стоит довольно дорого, и тратить его на пустые декларации недопустимо. Относительно ситуации вице-спикер не без раздражения заметил, что «какое правительство в Иркутской области – такая и мусорная реформа». - Все регионы России сейчас кричат по поводу этой реформы, принимают решения об отсрочке, находя возможность для этого. А мы все сводим к тому, что правительство у нас плохое. Следующим шагом будет, сколько миллионов или миллиардов надо дать муниципалитетам, потому что у них нет своих денег на выполнение задач, которые на них возложены. И это все уводит нас в сторону от главного – что закон о «мусорной реформе», принятый в 2014 году, никуда не годится, поэтому я отношение к нему так и продемонстрировал. Нам предлагают выполнить некий абсурд и взять за этот абсурд ответственность. Так что пусть за этот абсурд отвечает тот, кто его затеял, - в ответ отреагировал коммунист Бренюк. Депутат Лариса Егорова выразила солидарность с позицией своего коллеги Антона Красноштанова и призвала ЗС принять срочные меры по урегулированию вопроса с вывозом мусора с 1 января. С трудом, но депутаты все же вернулись, в конце концов, к регламенту и завершили обсуждение вопроса, приняв к сведению рекомендации, сформулированные по итогам депутатских слушаний 11 декабря. Документ отправлен на публикацию. Между тем, как из этой странной ситуации с вывозом мусора будет выбираться Иркутская область – не ясно. Облправительство и губернатор до сих пор свою позицию не озвучили, регоператор тоже хранит молчание, муниципальные власти в тревоге – на них законом возложены серьезные полномочия, не подкрепленные при этом финансированием, а неисполнение закона грозит штрафами. Жители Иркутской области тоже в недоумении и не знают, на сколько (или во сколько раз) вырастут платежи за вывоз мусора. В обсуждениях фигурирует сумма - до 1 тысячи рублей в месяц на семью из четырех человек, что, по мнению депутатов, неподъемно для большинства населения (напомним, четверть жителей Иркутской области – за чертой бедности). Непонятно, кто и в каком порядке уполномочен заключать договоры на вывоз ТКО – в каком месте, в какие сроки и т.д. Также не определено, какой тариф будет у жителей, в летнее время проживающих на дачных участках, сколько будут платить жители в сельской местности, где вывоз ТКО ранее не осуществлялся, а все утилизировалось в домохозяйствах. Как будут платить жители в Усть-Илимске, где нет контейнеров, а бытовые отходы отправляются по мусоропроводу? Кто будет оплачивать вывоз мусора вдоль федеральных трасс, с берегов Байкала и т.д.? На все эти вопросы ответов пока нет. 24 декабря предполагается провести вторые общественные слушания по «мусорной реформе» и депутаты вновь попытаются задать эти и другие вопросы региональной исполнительной власти. 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