«Мусорная реформа» в Иркутской области: без тарифа, полигонов и переработки

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - До того момента, как в платёжках жителей Иркутской области появится новая строка расходов за «коммуналку», остаётся всего три недели, однако, регион, по большому счёту, не особо готов к исполнению «мусорной реформы». Это стало понятно 11 декабря на депутатских слушаниях на площадке Заксобрания региона. Обсуждение этой острой для всех сторон темы затянулось на три часа. Что неудивительно, ведь как неоднократно подчёркивали участники встречи, переход на новую систему обращения с отходами касается, в первую очередь, жителей. Именно их кошелёк с нового года будет нести новые финансовые нагрузки: вывоз мусора, его транспортировка и утилизация станет ещё одной постоянной статьёй расходов наших граждан, и без того обременённых различными платежами. У населения резонно возникает вопрос: а что конкретно кроется за формулировкой «система обращения с отходами»? Это совершенно новый для России подход к «мусорной теме» и для многих до сих пор остаётся загадкой, за что придётся платить. По сути, как отметила вице-спикер ЗС Иркутской области Ольга Носенко, основной принцип новой реформы – полный контроль за мусором на всех этапах его пути: от контейнера, куда его выкидывают жильцы, до полигона. В идеальных представлениях законодателей новая система избавит страну от незаконных свалок, сократит объёмы захораниваемых отходов, поскольку большая часть отправится на переработку. Вторичное использование того, что летит в мусорное ведро, в конечном счёте, привьёт населению привычку сортировать отходы. Фактически реформа призвана поменять не только саму систему обращения с отходами, но и менталитет россиян. Ведь до сих пор рядовые жители, как правило, не задумывались о судьбе очередного выкинутого на помойку мешка с мусором. – Переход на новую систему обращения с отходами – это цивилизованный подход к проблеме мусора, который позволит решить многие экологические вопросы, но введение системы должно быть понятно не только нам, но и всем пользователям, всем, кто выносит мусор каждый день. Должно быть ясно, вывозится мусор или нет, сколько платить за это и почему именно столько. Нужно сделать всё, чтобы жители Иркутской области не пострадали от вхождения в силу нового закона 1 января. Обязанность обеспечить бесперебойное выполнение закона лежит полностью на исполнительной власти, – отметил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. Перемены коснутся всех без исключения: и горожан, и жителей сельских территорий. Последние сильнее всего почувствуют на себе реформу, поскольку сельчане ранее никак не платили за мусор, в отличие от жильцов многоквартирных домов, для которых эта услуга существовала, но относилась к сфере не коммунальных, а жилищных. Несложно понять, чего опасаются, в первую очередь, главы поселений – социального взрыва. Как отметил глава Новоилимского сельского поселения Николай Печанский, у сельчан «даже стоптанный старый туфель будет в печке», всё пойдёт в топку, на огород или скоту. Соответственно, «люди на земле» производят гораздо меньше отходов, потому смысла ломать устоявшуюся систему пакетного сбора мусора нет. – Сегодня посёлки, которые родились в середине прошлого века и раньше, вообще не понимают, зачем им контейнеры. Может быть, я неправильную точку зрения озвучиваю, но законы пишут в Москве, с нами никто не советуется, а мы живём на земле, здесь. Я предлагаю проработать этот вопрос. Да, площадки временного накопления – это актуально, нужно их иметь. Нужно подойти индивидуально к каждому населённому пункту. В основном речь идёт о городах, а о деревне, которая и так загибается, ни слова, – говорит Николай Печанский. Депутаты тоже отдают отчёт в последствиях, тем более, что мэры уже не раз заявляли о неготовности к новой системе обращения с отходами. Кстати, за бесперебойную её работу будут отвечать именно главы поселений, а за неисполнение полномочий им грозит штраф. Что критично, учитывая дотационность большинства муниципальных образований. – Чем плавнее с минимальными потрясениями мы войдём в новую систему, тем будет меньше социальной напряжённости, экологических проблем, которых и так хватает. Мы понимаем, что гладко может быть только на бумаге, что при любой проработке вопроса мы столкнёмся с трудностями, – прокомментировал глава комитета по природопользованию, экологии и сельскому хозяйству Заксобрания Роман Габов. Помимо неизбежной социальной напряжённости существует огромное количество и других вопросов. Например, ни для кого не секрет, что в Иркутской области совершенно нет инфраструктуры для приёма и переработки мусора. Как рассказала замгендиректора «Братского полигона ТБО» Елена Михайлова, в северных территориях, которые компания будет обслуживать в качестве регоператора, только 60% поселений обеспечены объектами размещения отходов. В абсолютных цифрах это 18 муниципальных образований, включая Братск и Усть-Илимск. В остальных населённых пунктах нет даже площадок временного накопления. Чтобы как-то выйти из ситуации, площадки организовывают сразу для нескольких поселений. – Проблема ещё и в том, что многие из наших северных территорий удалены, транспортная доступность для них сезонная. Для них мы предлагаем закупать сжигательные установки. Сейчас ведём переговоры о приобретении двух таких установок, но всего их нужна 21. Нужно включить этот пункт в федеральные и региональные программы, потому что в том же Катангском районе даже мобильную установку перевозить между поселениями не представляется возможным. То же самое касается части Братского, Усть-Кутского, Киренского районов. Полигоны мы там не построим никогда, потому что населения там немного, – говорит Елена Михайлова. Кстати, что касается полигонов, то здесь тоже всё продвигается медленно. Как сообщил вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, сейчас строятся объекты в Черемховском и Нижнеудинском районах, проектируются аналогичные объекты в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Слюдянском районах. На этом пока всё. Впрочем, пресс-служба правительства Иркутской области уже распространила пресс-релиз, в котором утверждается, что за 10 лет в регионе появится около 40 таких полигонов. Сейчас же Иркутская область обеспечена полигонами ТБО только на 35%. Следующий этап, по которому тоже ничего не ясно, – сортировка и переработка мусора. Единственное, что известно: планы по строительству под Ангарском мусоросортировочного завода, проект по которому сейчас только готовится. Проводятся проектно-изыскательские работы по мусоросортировочной станции в Ольхонском районе. Кроме того, на иркутском полигоне твёрдых коммунальных отходов на пятом километре Александровского тракта ведётся строительство мусоросортировочного цеха. На этом всё. Что будет с сортировкой и утилизацией в северных районах – неясно. Как отметила Елена Михайлова, в регионе нет переработки и везти мусор придётся в соседние субъекты, что безусловно повысит тариф для населения. В зоне «Юг», за которую отвечает «РТ-НЭО Иркутск», тоже не всё хорошо. Среди самых проблемных, как ни странно, Иркутск и район, где проживают 40% населения региона. Учредитель компании Артём Мищенко отметил, что компания для работы здесь инфраструктурно готова на 80% – и это за считанные недели до начала действия нового закона. Обе территории имеют большие площади, на их обслуживание нужно несколько перевозчиков. – С перевозчиками контакт налажен, но от нас требуют объёмы, когда, куда и в какой срок вывозить мусор и какой будет тариф. К сожалению, мы пока не можем предоставить эти данные. Они должны закупать топливо, планировать запчасти, и, если мы в ближайшее время не дадим им цифры, работа будет сорвана, – сказал Артём Мищенко. Депутат ЗС Иркутской области Антон Красноштанов, не на шутку обеспокоенный словами представителя регоператора, попытался выяснить, не окажется ли так, что в январе Иркутск будет завален мусором. Прямого ответа он так и не услышал. Артём Мищенко объяснил возникшие сложности с тем, что в регионе до сих пор не установлен тариф на новую коммунальную услугу, потому и просчитать, а тем более, заключить договоры с юрлицами и собственниками регоператоры до сих пор не могу. Впрочем, обвинять региональную власть в том, что эта ключевая цифра не утверждена, он не стал, отметив, что нерасторопность муниципалитетов тоже играет роль. Есть, однако, и другой момент – нежелание профильной службы включать в тариф инвестиционную составляющую. В конце концов, вывоз и утилизация мусора – это бизнес, который предполагает, в том числе, и развитие инфраструктуры, и получение дохода предпринимателем. – Мы заявили одну из крупных инвестиционных составляющих в Сибири на переработку отходов со сроком окупаемости в 10 лет. Переработка и сортировка, конечно, приведёт к росту тарифа, но сейчас служба по тарифам придерживается социально-ориентированного тарифа и хочет полностью исключить инвестиционную составляющую. Если её убрать, то позитивных сдвигов население не увидит, – сказал Артём Мищенко. Он также объяснил, почему цена за мусор вырастет, даже если инвестсоставляющую исключат. Дело в том, что раньше отрасль не облагалась НДС и платой за негативное воздействие на окружающую среду. Теперь ситуация меняется и именно эти платежи составят 36% от общей суммы. Регоператор заберёт себе лишь 6%, ещё 3% – это банковские услуги. Кстати, как рассказал Кузьма Алдаров, в 10 субъектах зарегистрировано существенное повышение тарифов от полутора до 15 раз. Ранее звучало, что в Иркутской области он вырастет втрое, что существенно для кармана обычного человека. Ещё один вопрос – до сих пор неизвестно, как будет рассчитываться тариф: с квадратного метра или с жителя. Нет единообразия и по нормативам накопления отходов. Для многоквартиных домов, расположенных в Иркутске, он составит 3,12 кубометров в год на человека, в Ангарске – 3,01, в Усть-Илимске – 1,66. Во всех остальных МО – 1,56. При этом не факт, что так и останется. Иркутск, например, считает норматив завышенным. – Если его изменят, встаёт вопрос, угадаем ли мы со снижением числа контейнеров. Если мы снизим больше, чем необходимо, то в январе мусор останется на контейнерных площадках. У регоператора ответственность начинается с контейнера, потому кто будет вывозить отходы в таком случае с контейнерных площадок, неизвестно, – говорит Артём Мищенко. Кузьма Алдаров по этому поводу отметил, что в Иркутской области в целом нужно унифицировать систему тарифов. – Во-первых, надо отказаться от расчётов образования отходов от квадратных метров жилья, во-вторых, нужно обеспечить единую методику расчёта тарифов на транспортировку мусора, в-третьих, должен применяться дифференцированный подход: представляется справедливым, что граждане, которые разделяют отходы, должны платить гораздо меньше, чем тем, кто выбрасывают мусор в общий контейнер, – считает вице-спикер. Своё слово сказала и прокуратура. Как отметил первый заместитель Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексей Калинин, в 2019 году надзорное ведомство будет давать оценку, как в целом сработала система. Он напомнил, что год назад в Иркутской области была принята территориальная схема обращения с отходами. Она должна иметь под собой финансовую основу. – Чтобы зафиксировать факт нарушения и разбираться в его причинах, нужно понять, откуда оно исходит. Если муниципалитет не обеспечил наличие инфраструктуры, то надо понять, что произошло. Он, зная, что в течение года существует схема, не заявил о потребности в инфраструктуре или, если заявил, то почему правительство области не среагировало вовремя, не оказало помощь муниципалитету, кто здесь виноват, – сказал Алексей Калинин. При этом он отметил, что уже сейчас ясно, что финансирование соответствующих региональных программ на очень низком уровне. Это влияет и на тариф для населения: чем быстрее будет обеспечена инфраструктура, тем быстрее будет снижаться плата за мусор. Пока же серьёзно снизить эти расходы не удастся. Помимо этого, на заседании подняли и множество других вопросов. Это и темы накопления мусора в садоводствах, и невозможность выполнения некоторых требований к временным и контейнерным площадкам, и финансирование ликвидации несанкционированных свалок. Некоторые из них так и повисли в воздухе. На вопросы могли бы ответить представители профильных ведомств правительства Иркутской области, но они это публичное мероприятия, трансляцию которого могли видеть сотни жителей региона, проигнорировали. Позже стало известно, что свою позицию региональная исполнительная власть намерена озвучит на Регсовете с мэрами в двадцатых числах декабря. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... антон красноштанов

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