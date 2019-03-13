«Мусорное» бремя: чем грозит новая система обращения с ТКО Иркутской области?

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2019 года в России начала действовать новая система обращения с ТКО. Платежи за мусор выросли как для населения, так и для бизнеса. Но если для граждан счёт идёт на сотни рублей, то для предпринимателей, по предварительным подсчётам, суммы вырастут в 3-10 раз. О том, как такая нагрузка скажется на бизнесе и потребителях, в материале Телеинформа.

Какими конкретно будут суммы, пока не ясно, поскольку региональные операторы до сих пор не заключили договоры с предпринимателями и не выставили счёта, а опасаться есть чего. Например, по информации генерального директора Торговой сети «Слата» Романа Селезнёва, эта статья расходов для организации может вырасти с 25 млн до 160 млн рублей. По словам экспертов, основным фактором повышения является увеличение нормативного образования отходов. Также ситуация усугубляется тем, что норматив един для представителей бизнеса из различных муниципальных образований Иркутской области.

Сейчас бизнес из-за того, что нет чёткого понимания по расходам, находится в напряжённом ожидании будущего. Представители предпринимательского сообщества, комментируя тему, сходятся в том, что «грядёт что-то нехорошее, но пока не понятно – что». Потому что как именно новая система обращения с ТКО скажется на бизнес-климате в регионе в целом и в Иркутске в частности, зависит именно от «ценника» на новую коммунальную услугу.

– Я пока не видел сумм, которые должен платить, не знаю, поменялись ли они вообще. В прошлом году от управляющей компании приходили платёжки за общее содержание имущества, сумма исчислялась в районе 600 рублей. Если отталкиваться от того, что на вывоз мусора приходилась, к примеру, треть от этой цифры, то даже если она вырастет в 10 раз, говорить не о чем. Нормальный бизнес, торговая точка в месяц имеет чистый доход 40-50 тысяч рублей. В этом свете одна-две тысяча – подъёмная сумма. Но всё это познаётся в сравнении, – говорит владелец одной из иркутских придомовых торговых точек Антон Гилёв.

Стоит напомнить, что для внедрения новой системы обращения с ТКО региональный МинЖКХ установил нормативы накопления отходов для всевозможных категорий объектов – от офисных зданий до музеев и автомоек . Если придерживаться существующей формулы и единого тарифа, установленного, допустим, для зоны «Юг», то владельцу стандартного продуктового магазина в Иркутске площадью 65 кв.м. в месяц придётся платить за мусор почти по 8,5 тысяч рублей в месяц.

– Закономерно, что дополнительная нагрузка на бизнес в виде увеличенных расходов на вывоз мусора будет включена предпринимателями в стоимость товаров и услуг, и оплачивать повышение тарифов будут в итоге конечные потребители, – говорит президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь.

Но и эта цифра может быть не окончательной, считают некоторые эксперты. Особенно это актуально для новых жилых комплексов, где первые этажи домов отводятся под коммерческие помещения. Как рассказывает Телеинформу Антон Гилёв, если в старых кварталах Иркутска редко увидишь переполненные мусорные контейнеры, то в новых – это обычное явление, поскольку отходы выбрасывают и жители, и бизнес. Это наталкивает на мысль, что нормативы рассчитаны не везде верно и для качественного вывоза ТКО может потребоваться увеличить частоту рейсов мусоровозов. Это, конечно, может отразиться на финансовой деятельности регионального оператора.

Так или иначе, недовольство жители уже выражают. В частности, в Законодательное собрание Иркутской области регулярно поступают обращения как от собственников жилых помещений, так и от предпринимателей.

– Депутатам Заксобрания начали поступать жалобы от жителей региона, которые получают новые счета и видят, что стоимость оплаты услуг за вывоз мусора сильно отличается от той, что была в предыдущих квитанциях. Много тревожных вопросов задают предприниматели, которые опасаются, что расходы на уборку мусора вырастут в разы. Важно не допустить, чтобы эта дополнительная нагрузка на бизнес и убытки были переложены на жителей нашей области, – говорит председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.

Председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев поддерживает: реформа по вывозу и переработке твердых бытовых отходов пока людям непонятна, потому возникает очень много вопросов, в том числе о том, какие будут преимущества от нововведений.

– Повышение тарифов для бизнес-структур, и это очевидно любому здравомыслящему человеку, приведет к расходам и потерям для всего населения. Вместе с тем, нельзя игнорировать и интересы предпринимателей – это ухудшает и без того непростые условия существования бизнеса в нашей стране, – говорит он.

Опасения подтвердил в комментарии Телеинформу и председатель общественной организации предпринимателей Иркутской области Ильдус Галяутдинов.

– Понятно, что потребитель будет из своего кармана доставать и компенсировать все затраты, которые понесёт бизнес. Это всё ляжет на плечи рядового покупателя, поскольку малый бизнес у нас и так загибается, – говорит он. – Сама декларация хорошая, идея прекрасная, жизненная необходимость совершенно очевидно давно назрела. Вопрос в том, как сделать, что бы и «овцы были целы, и волки сыты».

Эту проблему, говорит Ильдус Галяутдинов, надо было разрешать по-другому, а не тем волюнтаристским способом, как это сделано федеральными властями. Сейчас налицо отсутствие инфраструктуры, технологичности самого процесса, и даже организационные способности региональных операторов вызывают сомнения. При этом переход к новой системе оказался слишком резким и для жителей регионов, и для бизнеса. Скачок в ценах на товары и услуги проявятся уже этой весной: предпринимателям некуда деваться о того, чтобы закладывать расходы в цену продукции. А некоторых бизнесменов новые траты могут заставить закрыться.

– Показатели тревожны. Росстат уже подвёл итоги за 2018 год и выяснил, что у нас в стране доля доходов от такого вида деятельности как бизнес резко упала и достигла показателя ниже, чем в 1992 году. То есть настолько агрессивной оказалась налоговая, разрешительная, контролирующая система, что малый бизнес скукоживается, даже несмотря на то, что количество субъектов предпринимательства не снижается и не увеличивается, – говорит Ильдус Галяутдинов.

Чтобы снизить нагрузку на бизнес и, как следствие, жителей, Заксобрание Иркутской области намерено добиться пересмотра новой «мусорной» системы для предпринимателей, в первую очередь, нормативов накопления отходов. В регпарламенте говорят, что со стороны исполнительной власти не было понимания, как обернётся «мусорная реформа». Как такового анализа последствий не проводилось, хотя очевидно, что нужен был переходный период на то время, пока нет эффективной схемы переработки.

Пока же иркутский регоператор готов идти навстречу бизнесу – это стало результатом переговоров представителей предприятия с Сергеем Соколом, который считает, что снижая нагрузку на предпринимателей, удастся защитить интересы обычных жителей. Как говорит представитель ООО «РТ-НЭО Иркутск» Артём Мищенко, уже сейчас возможности для снижения тарифов для юридических лиц существуют. Это предусмотрено программой лояльности регоператора, которая предоставляет понижающие коэффициенты с учётом видов экономической деятельности и при условии своевременности платежей.

Тем не менее, председатель Заксобрания Иркутской области предложил снизить для предпринимателей тарифы ещё более существенно – в три раза. Дело остаётся за позицией правительства Иркутской области.