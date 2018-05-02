На пост главы Фонда капремонта Приангарья претендуют 26 человек

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Завершился прием документов от претендентов на пост генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Всего подано 26 заявлений, сообщает пресс-служба регправительства.

По словам начальника отдела стратегического развития и жилищной сферы министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона Ирины Ощепковой, возраст заявителей самый разный. В настоящее время министерство организует проверку документов соискателей. Отсутствие судимостей, наличие профильного высшего образования (специальности «строительство», «экономика», «юриспруденция»), опыт руководящей работы в сфере ЖКХ – это неполный список требований к кандидатам, проходящим первый отборочный тур.

Конкурс состоит из трех этапов. Следующий тур – тестирование министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Напомним, предыдущий руководитель Фонда Денис Быков был уволен по соглашению сторон 5 февраля 2018 года. Отмечалось, что договор с ним расторгли из-за недовыполнения плана по капитальному ремонту домов. Исполняющим обязанности генерального директора ФКР Иркутской области назначен Кирилл Сороковиков, до того входивший в состав правления ведомства.