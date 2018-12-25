«Не готовы, но должны»: на заседании Регсовета Иркутской области мэры обсудили реализацию «мусорной реформы»

Иркутская область, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область с 1 января 2019 года должна перейти на новую систему обработки твердых коммунальных отходов, тогда как в регионе до сих пор не хватает более 7600 мусорных контейнеров, а в некоторых муниципалитетах готовность к «мусорной реформе» и вовсе составляет 0%. Речь об этом шла на заседании Регсовета Приангарья 21 декабря. Напомним, тарифы на вывоз ТКО со следующего года составят 522,89 рубля для «Зоны Юг» и 595,33 рубля для «Зоны Север». Плата будет рассчитываться из общей площади жилья. Вопросы без ответов Зампред комиссии по собственности, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при регсовете, мэр Заларинского района Владимир Самойлович доложил, что в настоящее время в Иркутской области не урегулирована обработка 60% всех отходов. Он отметил, что при согласовании территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными, не был исправлен ряд замечаний. Например, на карте не отмечено расположение источников образования отходов. Также он поинтересовался, как будет производиться сбор и вывоз мусора из частного сектора в связи с отсутствием инфраструктуры по накоплению ТКО и нежеланием регионального оператора осуществлять пакетный сбор отходов. – Особенно этот вопрос актуален для сельской местности, – сказал Владимир Самойлович. – Еще одна нерешенная пока проблема – неясно, кто будет нести затраты по утилизации мусора до установки новых контейнерных площадок, которая может занять длительное время. Полномочия по устройству таких площадок в муниципалитетах мэр Заларинского района предложил передать на уровень района. Между тем, как позднее пояснил глава регионального Минприроды Андрей Крючков, пакетный сбор мусора сохранится до тех пор, пока область полностью не перейдет на новую схему обработки отходов (контейнеры и площадки – сортировочные станции – полигоны – переработка). – Переходный период в Иркутской области в связи с новой системой обработки ТКО неизбежен. Поэтому хотелось бы не разрушать практику и опыт работы, сложившиеся в некоторых муниципальных образованиях. Но, считаю, переходить они должны, хотя, может, и не совсем готовы, – подытожил Владимир Самойлович. – Сегодняшнее заседание Регионального совета – это, по сути, финальный наш сбор, чтобы уже сегодня принять необходимые документы, – отметил губернатор Сергей Левченко. Не хватает даже элементарного – мусорных контейнеров Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков сообщил, что счета на оказание коммунальных услуг с учетом обращения с ТКО будут выставлены для физических лиц – с 1 февраля, для юридических – с 1 по 5 февраля 2019 года. – В 2019 году мы введем в эксплуатацию полигон в Казачинско-Ленском районе, в стадии строительства еще два – в Нижнеудинске и Черемхово. В стадии проектирования находятся мусоропогрузочные и мусоросортировочные станции в Ольхонском районе и мусороперерабатывающий завод в Ангарском городском округе, – пояснил министр. Он заявил, что на территории нескольких муниципальных образований Иркутской области нет площадок под накопление ТКО – это Боханский, Осинский, Балаганский, Баяндаевский, Усть-Удинский, Качугский, Нижнеудинский и Чунский районы, 16% территории на сегодняшний день не обеспечены контейнерами и контейнерными площадками. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в Иркутскую область необходимо еще приобрести 7624 контейнера – более 1800 для Зоны Север и свыше 5800 для Зоны Юг. Также требуется обустроить 1500 площадок – 380 и 1120 для зон «Север» и «Юг» соответственно. Затраты местных бюджетов на это предварительно составят 781 млн рублей. – Учитывая, что органы местного самоуправления муниципальных образований не смогут в полном объеме обеспечить реализацию, предлагаю софинансировать из бюджета Иркутской области, – обратился Андрей Крючков к Сергею Левченко. Вице-спикер Заксобрания Иркутской области Кузьма Алдаров поинтересовался у Андрея Крючкова, как же быть с источниками финансирования при строительстве сортировочных станций и завода. Оказалось, затраты предполагается учесть при очередных корректировках регионального бюджета. Как быть живущим «на два дома»? Мэр Усольского района Виталий Матюха отметил, что принятая схема расчета «за квадратный метр» создаст перекос не в пользу жителей частного сектора – к примеру, если один человек живет в доме площадью сто квадратных метров. Его поддержал глава Усолья-Сибирского Максим Торопкин, также выступивший за «подушевую плату за вывоз мусора с преференциями для социально незащищенных категорий граждан». Аналогичное опасение позднее высказал и руководитель УФНС по Иркутской области Константин Зайцев: мол, абстрактной бабушке, живущей одной в большой квартире, будет тяжелее платить, поэтому, «чтобы не было дисбаланса, плату нужно брать с человека». – Не надо нам отдавать в общество такие недоработанные вещи, как эта плата за квадратный метр, – заявил он и добавил, что не понимает, как быть, например, ему самому, если он живет в Ангарске, ежедневно ездит в Иркутск, где производит мусор, а плату за его обработку будут взимать только по месту жительства. С похожим вопросом выступила депутат ЗС от КПРФ Светлана Шевченко. Она рассказала, что в Иркутской области насчитывается 1880 садоводческих товариществ, и поинтересовалась, как быть людям, которые лето проводят на даче: где с них за этот период будут брать плату за мусор – по месту прописки или проживания? Как пояснил Андрей Крючков, в садоводствах устанавливаются свои нормативы соответственно площади занимаемого участка – «по соткам», – которые также будут учитываться региональным оператором. Со своей стороны, глава службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин добавил, что в таких случаях будет производиться перерасчет. В итоге этот вопрос было решено обсудить с представителями региональных операторов после Регсовета в частном порядке. В среднем тарифы вырастут в 2-2,5 раза Отметим, в среднем, по словам Александра Халиулина, тарифы по региону повысятся в два-два с половиной раза. А это, как заметил главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, может спровоцировать обострение общественно-политической ситуации в регионе. Но, как заверил глава службы по тарифам, о таких увеличениях можно говорить только при максимально неблагоприятном варианте расчетов, так как все эти повышения индивидуальны – ранее управляющие компании устанавливали тарифы на вывоз ТКО самостоятельно. – Сегодня существует система расчетов за вывоз мусора с квадратного метра. Если мы начнем брать с человека, получим необъективность данных и не будем понимать, почему не получилось. Не нужно менять существующую систему, чтобы зафиксировать базовую и понять, куда дальше двигаться. Мы дополнительно вводим сбор там, где его раньше не было – в частном секторе. Это тоже нужно, чтобы у нас был чистый эксперимент, чтобы мы могли от чего-нибудь отталкиваться и регулировать это все, – заявил на прозвучавшие предложения губернатор. Он также добавил, что понимает позицию несогласных мэров, но предложил им «взять на себя ответственность и объяснить людям», а со стороны областного правительства пообещал поддержку и возможность проконсультироваться каждому из глав МО. Мэр Жигаловского района Игорь Федоровский предложил создать в правительстве области регулирующий орган по решению проблем, которые непременно возникнут уже в начале следующего года. – Чтобы человек с платежкой мог куда-то обратиться с вопросами, а там ему бы разъяснили, – пояснил он. Сергей Левченко поддержал это предложение и поручил руководителю аппарата губернатора Дмитрию Чернышову создать такую группу. В ее состав предварительно предложено включить представителей областной службы по тарифам, профильных министерств – Минприроды и МинЖКХ, – а также юристов. – Дело в том, что принятые на федеральном уровне документы схематичны, в них не учитываются многие нюансы, в том числе те, которые возникают здесь, в Сибири, – отметил глава Приангарья. – Кроме того, есть и определенные противоречия, заложенные в федеральном законодательстве – работу должны выполнять регоператоры, а отвечают за это мэры. «Мусор производят люди, а не метры» Со стороны региональной прокуратуры прозвучал вопрос, проводились ли расчеты по всем вариантам платы за вывоз ТКО. – Этот, озвученный [тариф], – он самый социальный или самый тяжелый? – поинтересовался заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов. Как пояснил руководитель Госжилнадзора Иркутской области Александр Проценко, расчеты проводились по 11 вариантам начисления. За основу взяли условную квартиру площадью 60 квадратных метров, в которой проживают три человека, и предложенный тариф оказался дешевле остальных на 50-60 рублей. Мэр Саянска Олег Боровский на это заявил, что «мусор производят люди, а не метры» и предложил ввести этот сбор за вывоз ТКО на полгода и «посмотреть, что будет». – Я вот сейчас посчитал, у меня под рукой калькулятор есть. В Саянске 41 тысяча населения и 950 тысяч квадратных метров жилья. Берем тариф за квадратный метр – 522,89 рубля – получаем 33 млн рублей, берем с жителей – получаем 23 млн, – добавил он. – Каждый мэр знает, сколько у него жилья, населения, коэффициенты понятны, объемы тоже. На это Олегу Боровскому порекомендовали все же встретиться со специалистами службы по тарифам и сравнить расчеты. Между тем, мэру Ольхонского района Андрею Тыхееву не давал покоя вопрос, что делать с мусором, производимым туристами, да еще и в водоохранной зоне озера Байкал. – Это федеральная собственность, мы не можем туда потратить ни копейки денег, это будет нарушением Бюджетного кодекса. Не раз обсуждалось уже, и безрезультатно, техники нет, кто будет этот вопрос решать? – спросил он. Андрею Тыхееву, как и Светлане Шевченко ранее, предложили обсудить свою проблему с региональным оператором в частном порядке. Проблемы региональных операторов Вопросы к регоператору возникали у многих участников заседания. Например, по словам представителя Тулуна, в городе готовность к введению новой системы обращения с отходами составляет 0%. – Осталось буквально 10 дней до начала их работы, а я не могу точно сказать, кто будет вывозить мусор, кто, сколько и откуда контейнеров поставит, – отметил представитель. Сергей Левченко на это предложил включить в решение Регсовета пункт с рекомендацией региональным операторам до конца года встретиться с главами муниципальных образований и обсудить насущные вопросы. Отметим, со своей стороны региональные операторы тоже столкнулись с проблемами. Как, например, заявила замдиректора ООО «Братский Полигон ТБО» (регоператор «Зоны Север») Елена Михайлова, у них в тарифе «нет ни рубля на установку контейнеров и создание площадок временного накопления отходов». Ее поддержал и учредитель «РТ-НЭО» («Зона Юг») Артем Мищенко, который, к слову, только на заседании Регсовета узнал, что существует постановление губернатора Иркутской области, закрепляющее за региональными операторами обязанность приобретать и устанавливать контейнеры, например. Речь идет о постановлении от 12 декабря 2016 года №780 «Об утверждении Порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Иркутской области (с изменениями на 21 августа 2018 года)». Ближе к финалу обсуждения новой схемы обращения с ТКО Олег Боровский предложил мэрам проголосовать – кто из них за «расчет по метражу», а кто – за «подушевой». Однако губернатор отклонил эту инициативу, пояснив, что «для этого все присутствующие мэры должны в полной мере владеть указанными в тарифах цифрами». В итоге участники заседания в очередной раз высказали предположения, что к концу новогодних каникул регион «будет завален мусором». Такие прогнозы, напомним, уже звучали, к примеру, на депутатских слушаниях по реализации реформы по обращению с ТКО в Заксобрании Иркутской области. ТЕПЕРЬ: новости ЖКХ в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр халиулин

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