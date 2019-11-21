Правительство Приангарья: действующий способ оплаты за вывоз ТКО подтвердил свою социальную направленность

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Действующий в Иркутской области способ начисления платы за ТКО с площади помещения подтвердил свою социальную направленность. Такие данные озвучили на заседании рабочей группы по урегулированию спорных вопросов при переходе на новую систему обращения с твердыми отходами на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора. В конце 2018 года в момент старта федеральной реформы губернатор Иркутской области принял решение о начислении платы за обращение с ТКО в зависимости от количества квадратных метров. Однако за муниципалитетами оставили право перейти на иной способ начисления платежей, то есть по количеству проживающих человек. Для этого муниципальные образования должны предоставить в региональное министерство жилищной политики, энергетики и транспорта определенный пакет документов, в том числе данные опроса населения. Таким образом, с 1 июля 2019 года три города Иркутской области - Саянск, Братск, Тайшет перешли на способ начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО исходя из количества проживающих на жилплощади человек. – Изменение порядка начисления платы на территориях вышеуказанных муниципальных образований повлекло за собой изменения сумм ежемесячных начислений. Проведенный администрацией города Братска анализ изменения платы граждан, проживающих в МКД, показал, что после смены способа начисления платы за обращение с ТКО только у 32% жителей плата снизилась, а у 68% поднялся, – доложил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров. Тем не менее мотивированные предложения по определению способа начисления платы за обращение с ТКО поступили еще от нескольких муниципальных образований Иркутской области. После выступления заместителя министра жилищной политики представители муниципалитетов-члены рабочей группы выразили опасения, что поторопились с обращением изменить способ начисления. – Население проголосовало у нас в пользу перехода на оплату в зависимости от количества проживающих в квартире. Но сейчас, услышав эти данные, я думаю, насколько это правильное решение, – сказал мэр Ангарского городского округа Сергей Петров. – Вопрос очень непростой. Мое предложение – дать нам еще время, чтобы этот вопрос дополнительно просчитать, согласовать со службой регионального оператора. Исходить нужно из интересов всех сторон: и пожилых людей, одиноко проживающих на больших площадях, и семей, которые живут в относительно небольших квартирах. Нужно, чтобы люди голосовали не эмоциями, а экономическими данными, – сказал мэр Байкальска Василий Темгеневский. – Люди должны понимать, от каких факторов зависит итоговая сумма их платежа. В среднем население у нас имеет относительно небольшие квартиры. В трехкомнатных, площадью 50-60 квадратных метров проживают 4-5 человек, многодетные семьи. Мы уже убедились, что принятый изначально губернатором способ начисления платы за ТКО имеет социально направленный характер, – сказал министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков. Также на совещании рассмотрели вопрос дифференцированного подхода к определению способа расчета платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО. Администрация города Иркутска предлагает установить способ расчета: в индивидуальном жилье – исходя из количества постоянно и временно проживающих граждан; в многоквартирных домах – в зависимости от площади жилого помещения; в общежитиях – исходя из количества граждан. По итогам заседания рабочей группы главам муниципальных образований поручено определиться со способом начисления платы ТКО до 1 декабря 2019 года. От этого решения будет зависеть, в каких территориях области люди будут платить в 2020 году, исходя из количества квадратных метров, а в каких - из количества прописанных человек. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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