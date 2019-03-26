Прокуратура Приангарья требует исключить скандальное ООО «Звезда» из реестра квалифицированных подрядчиков

Иркутская область, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокурор Иркутской области Александр Воронин внес представление министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона с требованием об исключении ООО «Звезда» из реестра квалифицированных подрядных организаций. Оно находится на рассмотрении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прокурорской проверкой выявлено, что «Звезда», выполняющая работы по капитальному ремонту 246 лифтов в 132 многоквартирных домах в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском и Саянске, представила недостоверные сведения в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области о наличии необходимого опыта по выполнению таких работ.

– Установлено, что в нарушение действующего законодательства, созданная данным министерством комиссия при проведении предварительного отбора квалифицированных подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Иркутской области, не проверила, соответствует ли «Звезда» требованиям, предусмотренным постановлением правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года №615, – сообщается в релизе прокуратуры Иркутской области.

В результате отсутствия у подрядчика необходимого опыта работы некачественно и с существенным нарушением сроков, установленных договорами, были выполнены работы по замене лифтового оборудования, что повлекло массовое нарушение жилищных прав граждан и их обоснованные обращения в органы прокуратуры области.

Напомним, ранее выяснилось, что фирма «Звезда», которая выиграла самый крупный в Иркутской области подряд и провалила работы по замене лифтов в рамках капремонта, является афиллированной семье губернатора. Единственным учредителем «Звезды» c 2017 года является Андрей Ядришников. Он также известен как юрист отделения КПРФ по Иркутской области и как начальник юридического отдела ЗАО «Стальконструкция», зарегистрированного в Ангарске. Это предприятие в регионе также скандально известное. Возглавляет «Стальконструкцию» Андрей Левченко, который проходит главным фигурантом дела о невыплате зарплаты работникам предприятия и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. При этом гендиректор стройкомпании, сын губернатора региона, официально считается самым бедным депутатом областного Заксобрания: по итогам 2017 года он заработал, согласно декларации, только 359,8 тысячи рублей.

Информация о еще более тесных связях «Звезды» с семьей Левченко всплыла на сессии Заксобрания 19 февраля 2019 года. Как оказалось, в «Звезде» работает помощник главы КПРФ в областном парламенте Андрея Левченко Виктор Обозов.