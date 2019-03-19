Сергей Александров: из исторической части Иркутска и с развязок уберут все билборды

Иркутск, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Какой должна быть наружная реклама в Иркутске, обсудили на заседании Общественной палаты города.

На встрече присутствовали представители администрации и Общественной палаты города, предпринимательского сообщества, рекламного бизнеса, общественных организаций, а также руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, сотрудники прокуратуры, ГИБДД, сообщает пресс-служба мэрии.

– К сожалению, в Иркутске так сложилось, что рекламные конструкции не украшают город, а являются фактором, ухудшающим его внешний вид, – отметил председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев, открывая заседание. – Сегодня администрация города разработала все необходимые нормативные документы для размещения вывесок, рекламы. Начата работа по наведению порядка в этой сфере, что вызвало неоднозначную реакцию со стороны предпринимательского сообщества. Поэтому мы решили собрать всех участников процесса и обсудить, как нам быть дальше.

Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска, главный архитектор города Сергей Александров представил участникам Концепцию размещения наружной рекламы на территории города, разработанную в соответствии с существующей нормативно-правовой базой.

– Билборды из исторического центра Иркутска точно уйдут, это принципиальная позиция городских властей, – подчеркнул Сергей Александров. – Также мы будем запрещать размещение крупных рекламных конструкций на транспортных развязках, так как это напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

О требованиях к расположению наружной рекламы в городе присутствующим рассказала заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Иркутска Екатерина Козулина.

– Предприниматели, заинтересованные в размещении своих рекламных конструкций, должны ознакомиться с правилами благоустройства города, которые продублированы на сайте КУМИ, – отметила Екатерина Козулина. – Там расписано все очень подробно, вплоть до того, на каком расстоянии вывески должны быть от окон, арок и так далее.

По словам Екатерины Козулиной, на данный момент в схеме размещения отдельно стоящих рекламных конструкций – 300 конструкций, которые соответствуют всем федеральным и муниципальным требованиям. Но это не окончательное количество билбордов, которые останутся на территории Иркутска.

– Я не случайно так подробно остановился на принятых правилах по размещению наружной рекламы, – подчеркнул Сергей Александров. – Я хочу, чтобы представители рекламного бизнеса внимательно с ними ознакомились, после чего мы готовы вести диалог и рассматривать предложения по дополнению схемы размещения конструкций. Также мы предлагаем рассмотреть возможность размещения более современных малых рекламных форм в тех местах, где невозможно размещать щиты большого формата.

Представитель архитектурного бизнеса Руслан Хотулев предложил запретить на муниципальном уровне размещение отдельно стоящих рекламных конструкций на территории города.

Следующую заседание по наружной рекламе на площадке Общественной палаты Иркутска состоится в начале апреля. Участники детально рассмотрят все предложения по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций.